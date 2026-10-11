Notas
-
¿Qué es un nódulo pulmonar? El padecimiento por el cual operarán al papa León XIV
El papa León XIV será sometido a una cirugía tras detectársele un nódulo pulmonar. Conoce los detalles de su salud y qué implica esta condición médica.
-
Entregan libro con nombres de desaparecidos al Papa León XIV
La Conferencia del Episcopado Mexicano entrega al Papa León XIV el libro sobre los desaparecidos en México en un intento de evidenciar la crisis que azota al país.
-
Papa León XIV advierte deshumanización y corrupción de la cultura provocada por la IA
Durante su visita a la UNESCO, el Papa León XIV dedicó gran parte de su discurso a hablar de los cambios que la IA está provocando en la sociedad.
-
¿Viene a México? Lista de países de América Latina que el Papa León XIV visitará
El Papa León XIV prepara sus primeras visitas en América Latina. Conoce qué países están en su agenda y si México forma parte del recorrido del pontífice.
-
Confirmado: El Papa León XIV visitará América Latina en noviembre
El papa León XIV realizará su primera gira sudamericana del 6 al 17 de noviembre de 2026, recorriendo diez ciudades de Uruguay, Argentina y Perú.
-
¡Volverá a casa! El Papa León XIV visitará Perú, te damos detalles del viaje
El Papa León XIV recibió al presidente de Perú, quien le realizó la invitación formal para visitar el país del cual es nacionalizado el santo padre.