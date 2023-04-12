Papa Francisco habla sobre el misterio de Emanuela Orlandi, la chica que desapareció en el Vaticano

Uno de los casos más persistentes de Italia es la desaparición de la colegiala Emanuela Orlandi del Vaticano hace 40 años. El caso dio de qué hablar nuevamente este martes, cuando su hermano se reunió con un investigador del Vaticano a quien el papa Francisco ha dado libertad para llegar al fondo del misterio dondequiera que conduzca.

En las últimas cuatro décadas se han abierto tumbas, se han exhumado huesos de nichos olvidados y han abundado las teorías conspirativas para determinar qué fue de Emanuela Orlandi.

La joven cuya familia vivía en el Vaticano, que entonces tenía 15 años, no regresó a casa el 22 de junio de 1983 tras una clase de música en Roma.

El caso, que ha sido objeto de investigaciones cada cierto tiempo en Italia y el Vaticano, ha atraído de nuevo la atención mundial tras el estreno a finales del año pasado de la serie "La chica del Vaticano" de Netflix.

En enero, el fiscal jefe del Vaticano, Alessandro Diddi, reabrió una investigación vaticana anterior no concluyente tras heredar los archivos de su predecesor jubilado.

En una entrevista publicada en el Corriere della Sera antes de la reunión, Diddi dijo que el papa Francisco quiere que "la verdad salga a la luz sin reservas" y que tiene una "voluntad de hierro" en relación con el caso.

El hermano mayor de Emanuela Orlandi, Pietro, y la abogada de la familia, Laura Sgro, se reunieron con Diddi en el Vaticano durante más de cinco horas el martes por la tarde.

“Esperamos que esto pueda arrojar luz sobre este episodio y escribir una página de la historia”. Laura Sgro/Abogada

Las teorías sobre la desaparición de Emanuela Orlandi han sido muy variadas. La policía nunca ha excluido la posibilidad de que Orlandi fuera secuestrada y posiblemente asesinada por motivos ajenos al Vaticano, o que fuera víctima de la trata de seres humanos.

La joven de quien tanto se ha hablado y que es motivo de uno de los documentales más buscados en Netflix, hora tendría 55 años.

La chica del Vaticano: La desaparición de Emanuela Orlandi.

(1 temporada)



Roma, 1983. Tras salir de una clase de música, Emanuela Orlandi, de 15 años, desaparece, lo cual compromete al Vaticano en un misterio de décadas.



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¿Quién era Emanuela Orlandi?

Emanuela Orlandi tenía 15 años y era una de cinco hermanos en una familia residente en la Ciudad del Vaticano, en Roma, debido a que el padre trabajaba como funcionario del microestado.

Su desaparición, después de que salió a aquella clase de música, ha sido una de las intrigas en la historia reciente de Italia y, sobre todo, uno de los misterios sin resolver que sigue resonando dentro de los muros vaticanos.

En los últimos años, la historia de la desaparición ha implicado a nombres de la mafia italiana y ha apuntado a escándalos sexuales dentro de la Iglesia Católica, entre otras presuntas vinculaciones.

Tanto Pietro Orlandi, quien ha liderado la búsqueda de su hermana, como los otros miembros de su familia aguardan resolver el misterio de su desaparición.

