Papa Francisco vio de cerca la muerte, le confesó a un amigo

El Papa Francisco le contó a su amigo Michele Ferri que el pasado 29 de marzo cuando fue trasladado al hospital Gemmelli de Roma, iba inconsciente y que pudo haber muerto. El pontifice le habria contado esto a su amigo, el día que recibió el alta.

El Papa confía a un amigo en conversación informal: «Llegué inconsciente al hospital. Unas horas más, y no habría podido contarlo» https://t.co/RDecX5hom7 via @ABC_Sociedad — Javier Martínez-Brocal (@javierMbrocal) April 11, 2023

Ferri contó a un periódico regional de Italia, que cuando habló con el Papa Francisco, este le dijo que tal vez si los servicios de emergencia no lo hubieran trasladado a tiempo, quizá no hubiera estado para contarlo. A lo que Ferri respondió "Sí que nos has dado un susto".

Ferri dijo que el Papa se escuchaba de mejor ánimo en ésta ocasión que la última vez que habían hablado en enero pasado cuando según Ferri, parecía más cansado.

ROME, ITALY - APRIL 07: A general view of the Colosseum (Colosseo) during the Via Crucis (Way of the Cross) procession of Good Friday, in Rome, Italy on April 07, 2023. (Photo by Baris Seckin/Anadolu Agency via Getty Images)|Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

En un principio, después de su ingreso al hospital el Vaticano dijo que se trataba de una revisión rutinaria pero después se dio a conoce que el pontifice de 86 años padecía una bronquitis, después de tres dpuas de descanso, el Papa reapareció en algunas de las celebraciones de la Semana Santa, salvo el Viacrucis el Coliseo Romano, al que no asistió para no exponerse a las bajas temperaturas imperantes en Roma.

¿De qué está enfermo el Papa?

El Papa Francisco tiene 86 años y padece algunas enfermedades que se le han complicado por la edad. Padece diverticulosis, padecimiento que produce la inflamación del cólon. De hecho en 2021, le extirparon parte de este órgano en una cirugía. Últimamente el papa Francisco, ha presentado dificultad para caminar y a recurrido al uso de una silla de rueda, y su peso tampo le ayuda en este tema.

VATICAN CITY, VATICAN - 2023/04/09: Pope Francis leaves the Square at the end of the Easter Mass. Christians around the world are marking the Holy Week, commemorating the crucifixion of Jesus Christ, leading up to his resurrection on Easter. (Photo by Stefano Costantino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)|SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

Desde hace más de 65 años el Papa vive con el funcionamiento pleno de un solo pulmón ya que el segundo le fue extirpado el lóbulo superior de este órgano, por una infección pulmonar que padeció cuando era un joven de 21 años.

¿Quién es Michele Ferri, el amigo del papa Francisco?

La relación entre el papa Francisco y Michele Ferri surgió en 2013 cuando Ferri, perdió a su hermano cuando fue asesinado en el marco de un asalto y le escribió una carta al pontífice para pedirle consuelo. Fue entonces que el Papa le llamó y conversó con él. De ahí ha trascendido que hablan frecuentemente y la última vez que conversaron fue en enero pasado.

Aunque la Santa Sede no ha confirmado esta relación, tampoco la ha negado y se sabe que el Papa tiene una lista de contactos de personas con las que en alguna ocasión ha hablado, cuando acostumbraba llamar de sorpresa, sobre todo al principio de su pontificado

