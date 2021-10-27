Papa Francisco recibe tercera dosis de la vacuna contra Covid-19

El Papa Francisco recibió la tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 este miércoles. El Vaticano informó que todos las personas mayores de 60 años en la Santa Sede recibieron la tercera dosis, incluído el papa que tiene 84 años.

“En la segunda mitad de octubre, la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de Ciudad del Vaticano inició el suministro de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, dando prioridad a los mayores de 60 años y a las personas frágiles”, informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

El Papa Francisos recibió la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 el pasado 13 de enero, iniciando así la campaña de vacunación en el Vaticano, donde cerca de tres mil empleados y 800 residentes también fueron inmunizados.

Tres semanas después, el 3 de febrero, Papa fue vacunado con la segunda dosis para completar su esquema de vacunación.

Comienza la tercera dosis de la vacuna #Covid_19 en el Vaticano. La administración de la tercera dosis comenzó en octubre y, como en las anteriores, se da prioridad a las personas de mayor riesgo y a los ancianos.https://t.co/BxFmJAQ3Wg — Vatican News (@vaticannews_es) October 27, 2021

La dirección sanitaria y de Higiene de la Ciudad del Vaticano contó con cerca de 10 mil vacunas de la compañía farmacéutica Pfizer para su campaña de vacunación.

Cabe resaltar que el Papa Francisco ha defendido en numerosas ocasiones la importancia de que las personas se vacunaran para proteger al prójimo y acabar con la pandemia de coronavirus.

En septiembre señaló que gracias a la vacunación y a que la mayoría de la población se la está poniendo, el mundo está volviendo “poco a poco la luz”, y saliendo de esta “fea pesadilla” de la pandemia.

Papa pide liberar patentes de vacunas Covid-19

El Papa Francisco hizo un llamado a las compañías farmacéuticas para que liberen patentes para hacer que las vacunas contra el COVID-19 estén más disponibles para los pobres, y señaló que solo el 3 o 4 por ciento de la población en algunos países había sido vacunada.

Agregó que algunas personas, incluso dentro de la Iglesia, lo consideran "una plaga" por defender a los pobres y más vulnerables, pero que eso no lo detendrá porque es parte del cristianismo.

