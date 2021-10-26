¿Cuánto cuesta una audiencia con el Papa Francisco?

Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, visitarán próximamente al Papa Francisco en el Vaticano, por lo que en redes sociales surgió la duda de cuánto cuesta una audiencia con el Pontífice.

Además de que resulta complicado conseguir audiencia con el Papa Francisco, los precios de estas no suelen ser del todo módicas.

La audiencia es uno de los grandes atractivos que tiene el Vaticano.

De acuerdo con sitios de turismo y especializados en el Vaticano, autoridades o personalidades pueden saludar al Papa Francisco personalmente a través de las Audiencias Papales que se realizan los miércoles.

Un niño protagonizó un simpático momento durante la Audiencia General de los miércoles en el Vaticano cuando se subió al estrado y trató de quitarle el solideo blanco característico del sumo pontífice (@Pontifex_es) https://t.co/xolrDwsM6u pic.twitter.com/ApMMHd89jP — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 20, 2021

¿Cuánto cuestan una audiencia con el Papa Francisco?

De acuerdo con el sitio Civitatis, el cobro de la audiencia con el Papa Francisco sin transportes es de 28.90 dólares por adultos y con transporte es de 42.80 dólares; para los menores de seis años es completamente gratis.

De acuerdo con los portales, tener audiencia con el Papa no es fácil de conseguir, ya que es solo a través de una invitación o el pago de la misma.

Aunque los portales destacaron que las plazas son limitadas y la demanda es altísima, por lo que es dificíl conseguir la entrada a la audiencia, por lo que mucha gente queda fuera.

¿Por qué Samuel García y Mariana Rodríguez visitarán al Papa Francisco?

En días recientes, la influencer Mariana Rodríguez dio a conocer que se cortaría el cabello como un acto de acompañamiento de un menor que tiene leucemia, quien se encuentra en el DIF Capullos, en Nuevo León.

Presuntamente este acto llegó hasta los oídos del Papa Francisco, por lo que acudirán, por invitación del Pontífice a una audiencia.

"Fue directamente del Vaticano, tienen ellos el miércoles una audiencia donde reciben mandatarios y pues yo creo que el tema de Mariana que fue de tanto impacto, nos hicieron la invitación a ambos", reveló Samuel García en una conferencia del lunes 25 de octubre.