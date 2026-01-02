¡Pánico en Texas! Paracaidista cae en gradas de un estadio antes del Armed Forces Bowl (VIDEO)

Nada salió como estaba planeado en la antesala del Armed Forces Bowl . Lo que formaba parte del espectáculo previo al partido terminó por convertirse en el momento que acaparó la atención dentro del estadio, incluso antes de que rodara el balón, todo inició cuando un paracaidista sufrió un accidente con unos cables y cayó entre las gradas.

El evento, que se celebraba en Fort Worth, Texas, avanzaba con normalidad cuando una maniobra aérea comenzó a generar tensión entre los asistentes. En cuestión de segundos, la ceremonia previa dejó de ser un simple acto protocolario y pasó a convertirse en una escena que más tarde circularía ampliamente en redes sociales.

Aunque el partido entre Rice y Texas State finalmente se disputó sin contratiempos, lo ocurrido antes del kickoff marcó el ambiente y obligó a activar protocolos de seguridad en una zona cercana al campo de juego.

El incidente ocurrido durante el Armed Forces Bowl que quedó grabado en video

Durante la ceremonia previa al encuentro, un paracaidista no logró aterrizar en el punto previsto y descendió fuera de control hasta caer en el área que separa el campo de juego de las gradas, justo detrás de una de las zonas de anotación del Estadio Amon G. Carter.

El momento fue captado en video por aficionados y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó sorpresa y preocupación entre los espectadores que se encontraban a pocos metros del lugar del aterrizaje.

JUST IN: Parachutist gets caught on the field goal netting cable, falls 35 feet to the ground moments before kickoff at the Lockheed Martin Armed Forces Bowl.



Five parachutists were set to land on the field before the Rice vs. Texas State game.



According to reports, only three… pic.twitter.com/7bZibKgLEL — Collin Rugg (@CollinRugg) January 2, 2026

Sin personas lesionadas tras lo ocurrido con el paracaidista en el Armed Forces Bowl

De acuerdo con los organizadores del Armed Forces Bowl , el paracaidista se levantó por su propio pie y abandonó el campo sin asistencia médica, mientras que no se reportaron personas lesionadas entre quienes se encontraban en la zona cercana a las gradas.

Personal de seguridad y logística intervino de inmediato para despejar el área y verificar que no existiera riesgo adicional antes del arranque oficial del partido.

Paratrooper gets caught on the field goal netting at the Armed Forces Bowl pic.twitter.com/l9cFN9iD3h — StarsCountdown (@StarsCountdown) January 2, 2026

Otro paracaidista también falló el aterrizaje

Además del paracaidista que aparece en el video, otro participante no logró ingresar al estadio y aterrizó fuera del inmueble, según reportes de medios locales posteriores al evento.

El episodio se suma a otros errores registrados durante ceremonias de paracaidismo en juegos de tazón recientes, donde las ejecuciones aéreas no han salido conforme a lo planeado, aunque sin consecuencias graves.

El partido del Armed Forces Bowl continuó con normalidad

Pese al susto previo, el Armed Forces Bowl se desarrolló conforme a lo programado y sin retrasos, con el encuentro entre Rice y Texas State disputándose ante miles de aficionados.

El aterrizaje fallido, sin embargo, dejó una de las imágenes más comentadas del arranque del año en el fútbol americano universitario, al convertir el espectáculo previo en un momento inesperado que eclipsó, por instantes, al propio juego.

Three bowl appearances, three wins as @TXSTATEFOOTBALL is headed back to San Marcos with another bowl trophy! pic.twitter.com/9cAKHKQ2dT — LM Armed Forces Bowl (@ArmedForcesBowl) January 2, 2026

¿Qué es el Armed Forces Bowl y por qué tiene ceremonia militar?

El Armed Forces Bowl es un partido de fútbol americano universitario que se disputa cada temporada como parte de los tradicionales bowl games en Estados Unidos. El encuentro está dedicado a honrar a las Fuerzas Armadas, por lo que suele incluir ceremonias militares, sobrevuelos, homenajes a veteranos y exhibiciones aéreas antes del kickoff.

Desde su creación, el tazón se ha caracterizado por integrar actos simbólicos de carácter patriótico como parte del espectáculo previo, entre ellos presentaciones de paracaidistas, que forman parte del protocolo ceremonial y buscan rendir tributo a soldados en activo y retirados.

Este tipo de exhibiciones, aunque comunes en eventos deportivos de gran escala en Estados Unidos, implican maniobras de alto riesgo, especialmente cuando se realizan en espacios cerrados o con presencia de público, como ocurrió en la antesala del partido en Fort Worth.