Nace guacamayo azul en Paraguay, especie en vías de extinción

Este jueves en Paraguay se dio a conocer el nacimiento de un guacamayo azul, una especie que se creía en extinción.

El guacamayo azul, junto a otras ocho especies, se incluyeron en el listado de animales extintos en su hábitat, de acuerdo con medios internacionales.

El motivo por el que el guacamayo azul se consideró una especie en peligro de extinción fue por la venta ilegal de esta ave, además de la deforestación.

La Asociación de Ornitófilos y Afines de Paraguay logró reproducir al guacamayo azul en cautiverio, como parte de un refuerzo en conjunto para crear un banco de genética para criar y repoblar los bosques de Paraguay con estas especies.

En caso de que resulte el plan, se prevé que en 10 años, los ejemplares del guacamayo azul repoblen su hábitat natural en Paraguay.

"El nacimiento de este ejemplar es un paso gigante para salvar la especie salvaje y este bebé guacamayo está en perfecto estado de salud", indicó Gustavo Espínola, responsable de la asociación de Paraguay.

Guacamayo azul, especie en vías de extinción

El guacayamayo azul también es conocido como el guacamayo azul Jacinto y es el más grande de los guacamayos, ya que puede llegar a medir un metro de largo y pesar más de un kilo y medio.

Es un ave que habita en Paraguay, Bolivia y Brasil y se caracteriza por tener un plumaje de color azul, aunque en etapa juvenil presenta una franja en su pico que desaparece cuando llega a la madurez.

Maravilloso.



Una bióloga logró salvar al Guacamayo azul, gracias a su amor a la especie y a su trabajo de más de 30 años.



Neiva Guedes es una bióloga que comenzó a estudiar al Guacamayo azul, también conocido como guacamayo Jacinto, desde hace más de 30 años. pic.twitter.com/Wdbk5pzaGj — Tomás (@CorVi_0070) September 27, 2021

En 2019, se declaró extinto el guacamayo azul, ya que el último ejemplar en estado silvestre fue visto por última vez en el año 2000.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) indicó que la caza para el comercio ilegal y la pérdida de su hábitat son los motivos por los que el guacamayo azul se cree en vías de extinción.

