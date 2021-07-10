Osos panda salen de la lista de animales en peligro de extinción

La repoblación de bosques de bambú en China permitieron que los osos panda salieran de la lista de animales en peligro de extinción. En 2021, el número de ejemplares alcanza al menos los mil 800.

Cui Shuhong, jefe del Departamento de Conservación de la Naturaleza y la Ecología del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente en China, informó que los resultados se lograron también a las labores de conservación a largo plazo.

El trabajo de las autoridades reflejan “la mejora de sus condiciones de vida y los esfuerzos de China por mantener sus hábitats integrados", mencionó. A la fecha cuenta con 67 reservaciones de panda, similares a los parques nacionales de Estados Unidos.

Te puede interesar: Sinaloa: Rescatan a uno de los delfines atrapados en canal de cultivo

Sin embargo, los osos panda, considerados como tesoro nacional, aún no dejan de pertenecer a la categoría de "vulnerable".

La pérdida de hábitat es un motor poderoso del conflicto humano-vida silvestre; el cual disminuye la tolerancia de las personas hacia los esfuerzos de conservación y contribuye a factores que culminan en la extinción de especies.



Conoce más: https://t.co/mQj2LaXoxi pic.twitter.com/wcCsxXZRHS — WWF México (@WWF_Mexico) July 8, 2021

Bambú, clave para salvar osos panda

Hasta hace algunos años, los osos panda solían ser vistos en el sur y este de China, pero la expansión de la población humana los llevó a vivir solo en bosques de bambú, el cual constituye el 99% de su dieta y llegan a consumir entre 12 y 38 kilogramos.

Craig Hilton-Taylor, director de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), consideró que la recuperación de su hábitat les regresará el alimento, gracias al cual logran vivir.

Para continuar con los trabajos de conservación, zoológicos de China han optado por métodos de inseminación artificial para regresarlos a la naturaleza. En 2007, Xiang Xiang, el primer panda gigante nacido en cautividad fue liberado en su hábitat, pero murió a causa de los golpes de otros pandas.

En la actualidad, la UICN incluye 82 mil 954 especies, de las cuales 23 mil 928 siguen amenazadas por la extinción.

|Pixabay

Te puede interesar: 15 perros han sido rescatados en las vías del metro en 2021