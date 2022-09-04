En Paraguay, niña se traga una pila y le explota en su interior

Una niña de dos años se tragó una pila y el objeto explotó dentro de su estómago, por lo que los papás de la menor la trasladaron al Hospital Regional de Concepción. El accidente ocurrió en la ciudad de Horqueta, Paraguay.

Los médicos se dieron cuenta que el objeto se encontraba en el interior de la niña mediante una ecografía y descubrieron que al explotar le causó quemaduras graves en el esófago.

Extraen pila del interior de una niña de 2 años

El médico Mario Pérez del Hospital Regional de Concepción dijo que la pila llegó hasta el área digestiva. Los especialistas tuvieron que realizarle una endoscopía para extraerle el objeto extraño de su cuerpo.

Los médicos lograron extraer la pila que produjo efectos graves en el interior de la niña. Por tal motivo fue evacuada al Hospital Acosta Ñu, donde estuvo en terapia intensiva por algunas horas.

Niña se traga moneda; la tuvo más de un mes en el esófago

Niña se traga moneda y los papás ni en cuenta En Burgas, Bulgaría, médicos salvaron la vida de una niña de 3 años que llevaba más de un mes con una moneda en el esófago.

Sí, los padres llevaron a la niña al doctor, pero no por la modena sino porque tenía temperatura. Una radiografía reveló que la pequeña de tres años tenía una moneda en el esófago; los papás ni siquiera sabían, pero contaron que sí, que a la niña le encantaba jugar con monedas y que a menudo se las daban.

La niña de solo 3 años de edad nunca presentó dificultades para comer, beber o respirar, así que tuvo la moneda en el esófago durante más de un mes.

El caso llamó tanto la atención que ahora será abordado en una publicación científica, donde los médicos aconsejarán a los padres para que tengan cuidado y no permitan que los niños jueguen con objetos pequeños, como lo es una moneda.