Autoridades suspenden partido Brasil vs Argentina por violar protocolos

El partido de Brasil vs Argentina de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 fue suspendido luego de que las autoridades de salud de Brasil entraron al campo de juego para detener a cuatro jugadores argentinos por supuestamente violar los protocolos de sanidad, confirmaron las autoridades de este país en un comunicado.

Durante el partido entre #Brasil y #Argentina de las eliminatorias rumbo a #Qatar2022, autoridades sanitarias brasileñas irrumpieron para retirar a 4 jugadores argentinos que militan en #Inglaterra.



La Conmebol confirmó que el encuentro fue suspendido.https://t.co/iEhw5wSxP4 pic.twitter.com/YvDEK2QWhy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2021

Los cuatro jugadores implicados son Giovani Lo Celso y Cristian Romero, ambos del Tottenham; así como Emiliano Martínez y Emiliano Buendíam, del Aston Vila; pues provienen de Reino Unido, país al que se exige a los viajeros guardar cuarentena.

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En los primeros cinco minutos del inicio del partido, las autoridades llegaron por los jugadores, acción que los futbilistas argentinos y brasileños calificaron como absurda, por lo que decidieron retirarse de la cancha.

los fiscales de la agencia sanitaria brasileña paralizan el partido. Quieren retirar los 4 jugadores argentinos, que vinieron de Inglaterra, del campo de juego. pic.twitter.com/YEqZUaGWo9 — Argentina Gol (@BocaJrsGoI1) September 5, 2021

Los comentaristas deportivos señalaron que las autoridades sanitarias se encontraban “mal organizadas”, pues los jugadores entraron a Brasil horas antes y lo detuvieron en los primeros minutos del encuentro.

FIFA tomará cartas en el asunto

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) señaló mediante un comunicado que los jugadores de Argentina tienen prohibido participar en una actividad deportiva y deberán permanecer en una cuarentena de 11 días o salir del país.

La Conmebol señaló que la decisión de suspender el partido fue tomada por el árbitro Jesús Valenzuela, por lo que las autoridades de la FIFA determinaron que este deberá dar un informe a la Comisión Disciplinaria.

La selección Argentina compartió en sus redes sociales que en ningún momento se notificó a los jugadores sobre la decisión tomada por las autoridades de salud, pues ellos siguen los protocolos de sanidad de la FIFA.

Al respecto, se espera que la FIFA quite los tres puntos a Brasil, aunque aún no se tiene definido qué hará al respecto la organización.

El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021