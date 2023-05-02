VIDEO: Pasajero enojado golpea a azafata en vuelo de San Francisco a Houston

Un pasajero enojado golpeó a una azafata de un vuelo que iba de la ciudad de San Francisco rubo a Houston, testigos captaron el video de la agresión.

Un pasajero enojado en un vuelo de United Airlines tuvo que ser sujetado por otros pasajeros después de que aparentemente golpeó a una azafata en diversas ocasiones, de hecho su agresión quedó captada en video.

Naya Jiménez grabó un video antes de que su vuelo despegara de la ciudsad de San Francisco rumbo a Houston poco después de la medianoche del 1 de mayo de este 2023.

UNRULY PASSENGER: An angry passenger on a United Airlines flight had to be restrained by other passengers after he appeared to punch a flight attendant multiple times. https://t.co/I6dY5VikeT pic.twitter.com/fd3PqNdYbY — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 2, 2023

Pasajero enojado porque azafata le pidió a él y a su esposa que tomaran sus lugares asignados

Jiménez le dijo a "Eyewitness News" que el pasajero enojado porque la azafata primero le pidió a su esposa, y luego a él, que se movieran a su asiento asignado.

Los testigos y pasajeros del vuelo señalaron que la tripiulación de United tuvo que traer a un encargado de la puerta para tratar de hablar con los dos.

Sin embargo, poco después de que comenzó la charla, el pasajero enojado comenzó a arrastrar las palabras un poco, y según Jímenez, dijo: -Señor, ¿por qué me sonríe?-". En un primer momento, el pasajero enojado intentó salir del avión.

La pasajera Naya Jiménez señaló que "Después de una pausa de un minuto, corrió hacia donde estaba el piloto, donde están las puertas de salida de emergencia, e intentó abrirla". El pasajero enojado abrió con éxito la salida de emergencia y estuvo a punto de saltar.

238 flights.

20 aircraft.

15 destinations.



Just another week in the life of our 787-10 fleet. pic.twitter.com/SxT22e8jkP — United Airlines (@united) April 24, 2023

El avión se estaba elevando por lo que asistentes de vuelo "simplemente lo patearon, y todos lo llevaron de vuelta a un lugar seguro", agregó Jiménez.

Por su parte, la compañía United Airlines, le dijo a Eyewitness News lo siguiente: "El domingo por la noche, nuestro equipo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco se comunicó de inmediato con las autoridades policiales después de que un cliente interrumpiera el abordaje. Estamos agradecidos con nuestro equipo en San Francisco por su profesionalismo en esta situación y por velar por la seguridad de nuestros pasajeros, clientes y sus compañeros de trabajo de United".

Conforme a la cadena CNN, Eyewitness News se ha comunicado con la policía de San Francisco para obtener más información, pero aún no ha recibido respuesta.