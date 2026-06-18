SRE reduce número de requisitos para tramitar el pasaporte; Estos son los únicos 3 que te pedirán

El Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció una profunda simplificación en el proceso para obtener el pasaporte, logrando reducir en un 50% el tiempo promedio de resolución. De esta menera, se disminuyó de seis requisitos a solamente tres para los ciudadanos.

Esta modificación tiene como objetivo terminar con las tradicionales "vueltas" a las delegaciones cuando la documentación iba incompleta. La nueva modalidad digital permite a los usuarios cargar sus papeles previamente en una plataforma en línea; el sistema los valida de forma anticipada y, una vez aprobados, el ciudadano elige la fecha, lugar y hora de su cita para concluir el proceso de manera exitosa en una sola visita.

⚽ ¡Aviso importante!



Durante el Mundial 2026, las Oficinas de Pasaportes mantendrán sus horarios habituales de atención.



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Gobierno reduce a tres los requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

Durante el anuncio oficial, las autoridades federales explicaron que la lista obligatoria se compactó para agilizar la atención, aunque precisaron que el listado definitivo de estos tres nuevos filtros se dará a conocer pronto a través de los canales digitales de la SRE.

Estos son los requisitos para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez:



Acreditación de nacionalidad: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del Registro Civil o carta de naturalización.

Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del Registro Civil o carta de naturalización. Acreditación de identidad: Identificación oficial vigente con fotografía (como la credencial para votar

Identificación oficial vigente con fotografía (como la Comprobante del pago de derechos: El formato impreso o digital que avala el pago realizado en una institución bancaria autorizada según la vigencia solicitada.

El formato impreso o digital que avala el pago realizado en una institución bancaria autorizada según la vigencia solicitada. CURP: Vinculación obligatoria de la Clave Única de Registro de Población certificada en la documentación de la solicitud.

Vinculación obligatoria de la Clave Única de Registro de Población certificada en la documentación de la solicitud. Formato de solicitud llenado: La entrega de la solicitud de pasaporte (proceso que ahora se absorbe mediante el llenado de los formularios dentro del nuevo portal web).

En Azteca Noticias te daremos a conocer la información más actualizada para realizar el trámite del pasaporte mexicano.