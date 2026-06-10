¿Quieres la nueva credencial para votar? Esta es la fecha en que comenzará a entregarse en México

Millones de mexicanos renovarán o tramitarán su credencial para votar en los próximos años, pero ahora lo harán con un documento que incorpora nuevas medidas de seguridad y algunos cambios visibles que buscan dificultar cualquier intento de falsificación, por esto debes estar atento a los cambios.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó oficialmente el nuevo modelo de credencial para votar con fotografía, una versión que comenzará a llegar a manos de la ciudadanía a partir de los próximos meses y que mantendrá su doble función: servir como identificación oficial y permitir el ejercicio del voto.

Además de reforzar la protección de los datos personales, el organismo electoral anunció que la nueva mica incluirá elementos tecnológicos y visuales que buscan hacerla más segura y accesible.

¿Cuándo comenzará a entregarse la nueva credencial para votar del INE?

¡Atención a todos y todas! De acuerdo con la información presentada por el INE, la producción del nuevo modelo arrancará a partir de este martes 10 de junio, por lo que será a partir de esa fecha cuando las personas que realicen un trámite de inscripción, renovación, reposición o actualización de datos comiencen a recibir la nueva versión.

Esto significa que quienes actualmente cuentan con una credencial vigente no tendrán que cambiarla de manera inmediata, sino que el nuevo formato se entregará conforme los ciudadanos acudan a realizar algún trámite en los módulos de atención.

La Consejera Electoral @C_Humphrey_J presentó el nuevo modelo de la credencial para votar del @INEMexico. 🗳️🪪



Un documento más duradero y seguro contra falsificaciones que avanza en inclusión al permitir elegir voluntariamente:



🔹 Identidad de género autopercibida.

🔹… pic.twitter.com/QkHzJm0rxF — @INEMexico (@INEMexico) June 9, 2026

¿Qué cambios tendrá la nueva credencial para votar?

Con lo nuevos cambios en la credencial para votar buscan reforzar algunos puntos que hasta hoy parecían debiles, uno de los elementos más destacados es la incorporación de una fotografía a color como medida adicional de seguridad.

Según explicó Alejandro Sosa, director de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, esta innovación permite verificar que la información del anverso y reverso corresponde al mismo registro generado durante el proceso de producción.

La intención es reducir riesgos de alteración, simulación o falsificación del documento, uno de los más utilizados en México para acreditar identidad.

Además, el nuevo modelo contará con mecanismos tecnológicos respaldados por infraestructura criptográfica y códigos QR generados bajo estándares de seguridad establecidos por el instituto.

La credencial incluirá una opción de autoadscripción, ¿en qué consiste?

Otro de los cambios relevantes es que las personas podrán decidir si desean registrar una autoadscripción al momento de realizar el trámite.

Esta opción estará disponible para quienes se identifiquen como integrantes de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas o afrodescendientes.

Por último. las autoridades electorales aclararon que esta información tendrá únicamente fines de registro y reconocimiento, por lo que no representará automáticamente un requisito o garantía para acceder a candidaturas por acciones afirmativas dentro de los partidos políticos.