¿Cuándo se reabre los registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó el cierre temporal de la plataforma digital para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, interrumpiendo de tajo la incorporación de nuevos beneficiarios en el país.

Esta medida repentina frena por completo las expectativas de miles de personas de entre 18 y 29 años que buscaban una oportunidad de vinculación en talleres, negocios y centros de trabajo formales durante este periodo.

¿Por qué se suspendieron los registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante los avisos oficiales emitidos desde Palacio Nacional, la administración federal justificó la pausa asegurando que el padrón actual ya absorbe el presupuesto máximo autorizado.

Bajo este argumento burocrático, se determinó que el sistema informático no habilitará nuevos espacios de alta, bloqueando de manera sistemática a quienes pretendían sumarse al esquema de transferencias económicas este año.

La decisión deja en el limbo a una cantidad de jóvenes que dependen de este ingreso mensual para subsistir ante la falta de empleos formales bien remunerados.

¿Cuándo se reanudan los registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?

De acuerdo con los lineamientos informados por las autoridades competentes, la plataforma digital permanecerá inhabilitada durante los próximos meses y se tiene programada la apertura de un nuevo periodo de inscripciones hasta enero de 2027.

Quienes cumplan con los requisitos de edad y deseen formar parte del programa deberán esperar hasta dicha fecha para intentar su incorporación al padrón federal.

