Programas sociales

Notas
-
Beca Benito Juárez 2026: Registro abierto del 17 al 30 de septiembre para recibir mil 900 pesos
Los registros para los que se encuentran cursando el bachillerato ya se abrió, te decimos todo lo que tienes que saber para la Beca Benito Juárez.
-
Abre registro para recibir mil 200 pesos en septiembre 2026 con el apoyo de Desde la Cuna en CDMX
¿Tienes un pequeño menor de 3 años? Autoridades de la CDMX ya abrieron el registro para el programa Desde la Cuna, que beneficia a pequeños con mil 200 pesos; estos son los requisitos.
-
Mujeres Bienestar: ¿A quién le toca el pago de 3 mil 100 pesos del 14 al 18 de septiembre?
¿Eres parte del programa de Mujeres Bienestar? Te decimos qué letras reciben su pago de 3 mil 100 pesos del 14 al 18 de septiembre.
-
Paquete Económico 2027 castiga infraestructura y Pemex
El Paquete Económico 2027 prioriza el gasto social e inmobiliario del Estado, pero sacrifica la inversión en infraestructura y los recursos para Pemex.
-
¿A quién le toca pago de la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre? Esto dice el calendario
El calendario de pagos de la Pensión Bienestar ya está disponible; te decimos a quiénes les toca su pago del 7 al 11 de septiembre.
-
¡Oficial! Este es el calendario de pago para la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2026
La Secretaría de Bienestar ya publicó el calendario completo para los pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2026; te decimos cómo quedaron las fechas.