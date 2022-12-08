Pedro Castillo habló a la oficina que iba hacia la embajada: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que Pedro Castillo buscó asilo en la embajada de México en Perú, luego de anunciar un gobierno de excepción.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que Pedro Castillo habló a Palacio Nacional para pedir asilo en la embajada de México.

#EnLaMañanera | Pedro Castillo quería ir a la embajada de #México en Perú para solicitar asilo, así lo reveló el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/exh4XgryA6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2022

"Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo yq ue si le abrian la puerta.

"Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y que hablara con el embajador y que se abriera la puerta, con apego a nuestra tradición de asilo, pero al poco tiempo, tomaron la embajada, con policias y ciudadanos, ni siquiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato", dijo AMLO.

Por lo anterior, pidió que se respeten los derechos humanos de Pedro Castillo y su familia y espera que se resuelvan los conflictos, por el bien del pueblo de Perú.

"Pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actue con legalidad verdadera, que se proteja a su familia, lo demás lo político pues ya lo va atender la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sí, esto se está aplicando", dijo.

SRE tratará con miembros sobre presidencia de Alianza del Pacífico

El Presidente López Obrador dijo que luego de que se pospuso por segunda ocasión la Alianza del Pacífico, será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que hable con los miembros para acordar qué ocurrirá con la presidencia, que entra en funciones el 1 de enero de 2023.

"Ahora Eelaciones Exteriores va a tener que decidir, hay que consultar a los otros miembros de la Alianza del Pacifico para ver qué se hace, ver qué es lo que procede en estos casos", indicó.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ dijo que habrá un análisis para saber lo que ocurrirá con la presidencia de la Cumbre de la Alianza del Pacífico. pic.twitter.com/MICyib08dn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2022

"Vamos a esperar unos días, no es nuestro propósito intervenir en asuntos internos", agregó el mandatario.

AMLO dijo que en caso de Pedro Castillo solicite asilo, México puede brindarlo, ya que sigue con su tradición de política exterior y recordó el caso de rescate del expresidente de Bolivia, Evo Morales.

También respondió a los conservadores de Perú, quienes lo acusaron de injerir en la política interior, que en esa ocasión se negaron a que la aeronave pasara por su territorio.

"Cómo se me va a olvidar cuando fuimos a rescatar a Evo, las élites del Perú nos prohibieron el uso del espacio aéreo, que cargaramos combustible", explicó.

Minutos después la presidenta de Perú, Dina Boluarte, envió un mensaje a AMLO para decir que espera su presencia en Perú el 14 de diciembre para la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico.