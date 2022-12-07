Posponen Alianza del Pacífico tras destitución de Pedro Castillo

La Alianza del Pacifico que se iba a celebrar el próximo 14 de diciembre en Lima, Perú tuvo que ser pospuesta tras la destitución y arresto del presidente peruano Pedro Castillo.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles a través de sus redes sociales que la Alianza del Pacíficio sería suspendido hasta nuevo aviso ante los acontecimientos de la sede donde se realizaría.

“Dados los últimos acontecimientos en Perú se ha convenido posponer la Cumbre de la Alianza del Pacífico que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en la Ciudad de Lima . Les mantendré informados”.

Dados los últimos acontecimientos en Peru,se ha convenido posponer la Cumbre de la Alianza del Pacífico que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en la Ciudad de Lima . Les mantendré informados. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 7, 2022

Asimismo lamentó los acontecimientos tras la destitución de Pedro Castillo y pidió respetar la democracia y los derechos humanos en el país andino.

“México lamenta los últimos acontecimientos en Perú y hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos en bien de ese entrañable pueblo hermano”.

Costa Rica no asistirá a la Alianza del Pacífico

Previamente, Costa Rica anunció que cancelaba su participación en la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para la próxima semana, poco después de que se diera a conocer la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú.

“El gobierno de Costa Rica lamenta profundamente la situación que enfrenta la nación hermana de Perý y hace un llamado al respeto del orden constitucional, el Estado de Derecho y la democracia. Costa Rica cancela su participación en la cumbre prevista en Lima, la semana entrante.

El Gobierno de Costa Rica lamenta profundamente la situación que enfrenta la nación hermana de Perú y hace un llamado al respeto del orden constitucional, el Estado de Derecho y la democracia. Costa Rica cancela su participación en la cumbre prevista en Lima, la semana entrante. — Casa Presidencial 🇨🇷 (@presidenciacr) December 7, 2022

¿Por qué la Cumbre de la Alianza del Pacífico se iba a realizar en Perú?

El pasado 29 de noviembre, los países miembros de la Alianza del Pacifico acordaron realizar la cumbre en Perú, cuando inicialmente estaba planeada para realizarse el 25 de noviembre en México.

El cambio de sede se debió a que el congreso de Perú le prohibió a Pedro Castillo salir del país debido a que se encuentra bajo investigación por acusaciones de corrupción.

La Alianza del Pacífico es una iniciativa entre cuatro regiones de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú, para llegar a acuerdos que fortalezcan la economía y el desarrollo de las cuatro naciones.