Pedro Castillo ratificó solicitud de asilo en embajada de México: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que Pedro Castillo, expresidente de Perú, ratificó su solicitud de asilo en la embajada de México en ese país.

A través de redes sociales, Ebrard informó que se visitó Pablo Monroy visitó a Pedro Castillo y lo encontró acompañado de su abogado y se encuentra bien de salud.

El Embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las 13:20 horas con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 8, 2022

Agregó que se procedió a iniciar las consultas ante las autoridades de Perú, sobre la solicitud de asilo.

Ebrard informa que se inició el trámite de asilo para Pedro Castillo

El canciller detalló que se recibió una solicitud de asilo por parte del abogado de Pedro Castillo, Víctor Gilbert Pérez Liendo, durante la madrugada.

En la carta se lee que las acusaciones en contra de Pedro Castillo son meramente políticas, por lo que ratifica su solicitud de asilo en la embajada.

En la mañanera, AMLO reveló que Pedro Castillo habló a Palacio Nacional para pedir asilo en la embajada de México en Perú, por lo que dio la instrucción de que se le abriera la puerta, sin embargo, dijo que no le dio tiempo de llegar.