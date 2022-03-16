Pedro Castillo niega acusaciones de corrupción en Perú

Pedro Castillo, presidente de Perú, rechazó las acusaciones de corrupción en su contra durante un discurso ante el Congreso, aunque aceptó “desaciertos” en su gobierno, luego de que ayer los legisladores de su país aprobaron iniciar un juicio político para destituirlo de su cargo.

"Debo reconocer los errores y desaciertos en lo que hemos incurrido. Expreso al parlamento y a país mi ánimo de enmienda y corrección. Una cosa son los errores de gestión y otra los supuestos delitos en los que se me pretende involucrar".

El presidente peruano aseguró que el país vive una profunda crisis en sus instituciones políticas, por lo que indicó que enviará al Congreso un conjunto de reformas para “superar la crisis estructural” con la finalidad de revertir la incertidumbre política.

Después de haber cumplido con el mensaje al pueblo peruano desde el Congreso, me dirijo a la provincia de Pataz para verificar in situ la zona afectada por el siniestro ocurrido esta mañana. El #GobiernoDelPueblo estará presente en el momento en que la ciudadanía más lo requiere. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 15, 2022

"Perú vive una crisis institucional sin precedentes", dijo Pedro Castillo este martes durante su discurso ante el Congreso de Perú.

Pedro Castillo mencionó que instituciones como el Poder Judicial y la Fiscalía tienen “crisis de legitimidad”, debido a que no “logran sentencias firmes en grandes casos de corrupción”. También añadió que la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional tienen sus mandatos vencidos.

"Es el momento de poner fin a las disputas mezquinas y trabajar por los objetivos nacionales. Es momento de acabar con la polarización y la incertidumbre, que impiden nuestro crecimiento", dijo Pedro Castillo.

Para destituir al presidente de Perú se necesita que 87 de los 130 miembros del parlamento voten a favor de su expulsión, un escenario que parece poco probable debido a la división de la oposición.

En diciembre pasado el mandatario superó un primer intento de destitución cuando 52 miembros del parlamento votaron en su contra, sin embargo, no fue suficiente para quitarlo del poder en Perú.

Legisladores de Perú piden juicio político contra Pedro Castillo

La tarde de ayer, legisladores de Perú aprobaron un juicio político contra Pedro Castillo para buscar su destitución. Esta es la segunda vez que la oposición busca su expulsión en menos de cuatro meses, en medio de acusaciones de corrupción y con una baja en su popularidad.

|Reuters

Con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Congreso admitió la apertura del proceso y la jefa del parlamento, María del Carmen Alva, convocó al presidente para que acuda el 28 de marzo y responda las acusaciones de supuestas faltas constitucionales durante sus funciones.

El intento de expulsar a Pedro Castillo es promovido principalmente por tres partidos de derecha, entre ellos el de la excandidata presidencial Keiko Fujimori que perdió las elecciones del año pasado.

La oposición alega que Pedro Castillo, que niega las acusaciones, tiene "incapacidad moral" para gobernar.