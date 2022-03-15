Deslizamiento de tierra sepulta 60 casas en Perú; hay desaparecidos

Este martes se registró un deslizamiento de tierra al norte de Perú. De acuerdo con información del gobierno, una parte de una colina se derrumbó sepultando al menos 60 casas en la región de La Libertad y dejando varios desaparecidos.

"Se estima que entre 60 y 80 viviendas resultaron afectadas por el deslizamiento de tierra. Hay muchas personas atrapadas", dijo el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, a un canal de televisión local.

Algunas imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que ocurrió el deslizamiento de tierra sobre las viviendas en el distrito Parcoy, de la región La Libertad, en medio de la desesperación de los testigos.

El gobernador de La Libertad indicó que el derrumbe se produjo en una zona que no es adecuada para la construcción de casas por la geografía de la montaña, que está cubierta por vegetación, agregó que en el lugar habitan principalmente mineros.

Cerca de 70 casas en la provincia de Pataz en #Perú fueron sepultadas por un deslizamiento de tierra. pic.twitter.com/J6A8p3yCzA — Dr. Lucas⚡️ (@chinchontepec22) March 15, 2022

Buscan desaparecidos tras deslizamiento de tierra en Perú

Por el momento autoridades de Perú no han confirmado personas muertas por el deslizamiento de tierra, sin embargo, sí hay desaparecido aunque se desconoce el número exacto, por lo que los equipos de rescate llegaron al lugar para buscar a las víctimas.

"Se están haciendo perforaciones en las paredes y se están salvando y rescatando a las personas cuyas casas están cubiertas por la tierra del cerro", agregó el gobernador de La Libertad.

Mientras tanto, el presidente Pedro Castillo indicó que el ministro de Defensa acudió a la zona afectada por el deslizamiento de tierra para apoyar a las familias damnificadas y comenzará con diversas acciones en conjunto con las autoridades locales.

"He dispuesto que el jefe del indeciperu y el ministro de Defensa acudan a la zona afectada por el deslizamiento de tierra en la provincia de Pataz en la región La Libertad. Apoyaremos a las familias damnificadas y articularemos diversas acciones con las autoridades locales", escribió el presidente de Perú a través de su cuenta de Twitter.

Perú tiene altos índices de vivienda informal, con viviendas a menudo construidas en las orillas de los ríos o en las laderas de las colinas propensas a los deslizamientos de tierra.