Una joven de 23 años, vivió un accidente en calles de la Ciudad de México en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, luego de sufrir una caída y quedar atrapada de una pierna en un registro de cableado.

El incidente movilizó a elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acudieron para auxiliar a la mujer y realizar las maniobras necesarias para liberarla.

De acuerdo con la información compartida por la corporación, los uniformados se acercaron inmediatamente después de percatarse de lo ocurrido y comenzaron a trabajar para ampliar el espacio del registro, debido a que una de las piernas de la joven había quedado atorada.

Finalmente, los policías consiguieron liberarla y ponerla a salvo, sin que se reportaran mayores detalles sobre su estado de salud.

Así la rescataron los policías

La intervención de los elementos de seguridad fue necesaria para evitar que la joven permaneciera atrapada. Para conseguirlo, realizaron maniobras que permitieron ampliar el espacio de la estructura de cableado y facilitar que pudiera sacar la pierna.

Después del rescate, los oficiales notificaron al área correspondiente para solicitar la reparación del registro, pues las condiciones en las que se encontraba representaban un riesgo para quienes transitan por la zona.

De igual manera, también colocaron una valla de popotillo alrededor del sitio para delimitarlo y advertir a los peatones sobre el peligro.

#TarjetaInformativa | Uniformados de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC de la Ciudad de México auxiliaron a una joven de 23 años de edad que sufrió una caída y quedó atrapada de una pierna en un registro de cableado, ubicado en calles de la colonia Centro, alcaldía @AlcCuauhtemocMx.… pic.twitter.com/sV0nLABnsR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 7, 2026

¿Dónde ocurrió el accidente en calles de CDMX?

El incidente se registró en calles de la colonia Centro, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas con mayor movimiento peatonal de la capital debido a la actividad comercial, laboral y turística.

Aunque las autoridades no detallaron la calle exacta donde ocurrió el accidente ni las causas específicas de la caída.

Por ahora, la SSC informó que se solicitó la reparación del registro y que el área fue delimitada para prevenir otro incidente.