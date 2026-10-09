¡Otra riña en el penal de “El Castillo”! Enfrentamiento deja dos muertos en Mazatlán; esto se sabe

Una nueva riña se registró este viernes en el Centro Penitenciario penal "El Castillo", ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde dos reos perdieron la vida, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP).

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, la Dirección del Centro Penitenciario reportó que el enfrentamiento ocurrió al interior de uno de los módulos del penal. Tras recibir el aviso, se implementó un dispositivo de seguridad para controlar la situación y proteger al resto de la población penitenciaria, así como al personal operativo y administrativo.

Hasta el momento, la información oficial proporcionada por la dependencia no detalla las causas que originaron esta nueva riña ni la identidad de las dos personas fallecidas.

Fiscalía investigará la nueva riña en el penal de Mazatlán

La SSP de Sinaloa informó que la Fiscalía General del Estado ya fue notificada de los hechos para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y esclarezca lo ocurrido al interior del centro penitenciario.

De igual manera, el personal de Trabajo Social del penal establecerá comunicación con los familiares de las personas fallecidas para proporcionarles la información necesaria y dar seguimiento a las labores de atención.

También se indicó que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien, mientras continúan las acciones de vigilancia para evitar nuevas alteraciones del orden.

#LoÚltimo | Se informó de una riña este viernes en un módulo del penal de #Mazatlán, #Sinaloa, con saldo de dos reos muertos. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

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