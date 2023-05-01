Este es el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en mayo 2023

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario del depósito del bimestre mayo-junio 2023 de las pensiones del Bienestar y el programa de Madres Trabajadores.

¿Cuándo pagan la pensión bienestar de mayo 2023?

El pago de la pensión Bienestar correspondiente a mayo y junio 2023 se realizará a partir de la primera semana de mayo y será por la letra del primer apellido. A partir del miércoles 3 de mayo y hasta el 17 del mismo mes, los adultos recibirán el depósito, mientras que el pago en las comunidades será del 3 al 28 de mayo. Este es el calendario:



A, B: Miércoles 3 de mayo

C: Jueves 4 de mayo

D, E, F: Viernes 5 de mayo

G: miércoles 10 de mayo

H, I, J, K, L: Miércoles 10 de mayo

M: Jueves 11 de mayo

N, Ñ, O, P, Q: Viernes 12 de mayo

R: Lunes 15 de mayo

S, T, U: Martes 16 de mayo

V, W, X, Y, Z: Miércoles 17 de mayo

La titular explicó que no es necesario acudir a los módulos antes de la fecha establecida para cada apellido para recibir la pensión del Bienestar, pues el calendario es para tener mejor organización y evitar las aglomeraciones de personas.

❤️PAGO PENSIONES DE BIENESTAR ❤️

Informamos en la #ConferenciaMatutina que encabeza el Presidente @lopezobrador_ que del 3 al 17 de mayo se realizará el depósito del bimestre MAYO-JUNIO de las #PensionesBienestar y el programa de #MadresTrabajadoras, de acuerdo a la letra del… pic.twitter.com/gzxf0acK6o — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 1, 2023

Cambio de tarjetas para pensión del Bienestar

Cabe recordar que para la pensión del Bienestar de adultos mayores, residentes en la Ciudad de México (CDMX), era necesario acudir antes del 30 de abril a hacer el cambio de tarjeta si el pago era en BBVA Bancomer.

Algunos beneficiarios de la pensión bienestar, recibirán el pago doble en mayo, esto aplicará solo para aquellos que no cobraron su depósito del bimestre marzo y abril, por lo que percibirán 9 mil 600 pesos en una sola exhibición.

La pensión del Bienestar para las personas adultas se incrementó un 25% y pasó de 3 mil 850 pesos en 2022 a 4 mil 800 pesos bimestrales en 2023.