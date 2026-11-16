El debate sobre las pensiones volvió a colocar al gobierno federal en el centro de las críticas; esta vez fue el diputado del PAN, Federico Döring, quien cuestionó lo que considera un trato desigual en la aplicación de la ley: mientras miles de trabajadores enfrentan restricciones para acceder a un retiro digno, políticos de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado conservarían el acceso a sus ingresos y pensiones.

En un mensaje difundido en video, el legislador puso como ejemplos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, a quienes mencionó al cuestionar las medidas que se han aplicado en sus respectivos casos.

“En México la ley establece que las pensiones son inembargables, solo para cubrir obligaciones alimentarias se puede afectar la pensión de alguien”, afirmó al inicio de su intervención.

Para @Claudiashein las únicas pensiones sagradas e inembargables en México son las de sus narcos del bienestar del #CártelDeMorena como @rochamoya_ y @AraceliBrownF pic.twitter.com/3q4LlO4nq2 — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) November 16, 2026

Döring cuestiona protección a Rocha Moya e Hilda Araceli Brown

El panista señaló que, de acuerdo con lo que expuso, Rubén Rocha Moya tendría acceso a sus cuentas congeladas y a sus pensiones. También mencionó a Hilda Araceli Brown, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal de Morena.

Sobre la legisladora, Döring aseguró que, por mandato de un juez, ya tiene acceso al 30 por ciento de sus ingresos como diputada federal, luego de que presuntamente le fueran congeladas sus cuentas.

El diputado utilizó ambos casos para cuestionar lo que considera una aplicación selectiva del Estado de derecho y lanzó críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum por la protección que, desde su perspectiva, reciben estos personajes.

“Ah, pero para esos narcos del bienestar, para Rocha Moya y para Hilda Araceli Brown, por supuesto que existe estado de derecho y por supuesto que Claudia Sheinbaum les apoya y les cuida y les protege sus pensiones”, expresó.

Critica restricciones a la Modalidad 40 y cambios en jubilaciones

La otra parte de su reclamo estuvo dirigida a las condiciones que enfrentan los trabajadores que buscan asegurar una mejor pensión mediante sus años de cotización.

Döring cuestionó particularmente las restricciones relacionadas con la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un esquema al que recurren trabajadores para continuar realizando aportaciones voluntarias y mejorar el monto de su futura jubilación, de acuerdo con las condiciones que establece la legislación.

El diputado contrastó esta situación con los casos que expuso de los políticos de Morena y preguntó qué ocurre con quienes han destinado parte de sus ingresos durante años para garantizar estabilidad económica en la vejez.

“Ah, para esos no hay estado de derecho, para esos vienen a quitarles a la mala con mansalva, con odio y venganza su patrimonio”, reclamó.

“Solo están protegidas las pensiones de los narcos del bienestar”, acusa

En la parte final de su mensaje, Federico Döring insistió en que el problema no es únicamente el monto de las jubilaciones, sino la diferencia de criterios que, a su juicio, existe entre los ciudadanos y determinados integrantes de Morena.

“Es decir, en México solo están protegidas las pensiones de los narcos del bienestar”, sentenció.