¿Te prometen aumentar tu pensión? Así opera el “Pensionazo” y cómo evitar caer en el fraude

Si una persona te promete aumentar el monto de tu pensión a cambio de dinero, ¡OJO! Ten cuidado: podrías ser víctima del llamado “Pensionazo”, una modalidad de fraude. Conoce la manera de operar, lo que ofrecen y cómo puedes reportar este fraude.

¿De qué trata el “Pensionazo”?

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se detectó el “Pensionazo”, que es una nueva modalidad de fraude dirigida a adultos mayores.

Este fraude consiste mediante una oferta de gestiones para supuestamente aumentar el monto de la pensión de las personas.

¿Cómo es el modo de operar del fraude el “Pensionazo”

Para realizar la gestión, solicitan documentos y datos personales y financieros, como: identificación oficial, CURP, número de seguridad social, correo electrónico e información relacionada con la cuenta de AFORE. Cuando tienen todos los documentos en sus manos, piden anticipos para supuestamente iniciar el trámite.

De acuerdo con los reportes realizados en el Consejo Ciudadano, las cantidades oscilan entre 4 mil y 70 mil pesos. Pero el riesgo puede ir más allá del dinero entregado, porque en el 20% de los casos se identificó que fueron solicitados préstamos a nombre de las personas mayores, quienes enfrentaron deudas cuyo pago se descuenta de sus propias pensiones.

Así funciona el fraude del Pensionazo|Captura de pantalla

¿Cómo puedes identificar el “Pensionazo”?

Verificar directamente con la institución responsable de la pensión o AFORE antes de contratar cualquier servicio. Toda la información debe confirmarse por medio de canales oficiales y no a través de teléfonos, enlaces o contactos que ofrece la supuesta gestión.

Desconfiar de promesas de incrementos garantizados, particularmente cuando ofrecen beneficios económicos grandes.

No entregar documentos ni información financiera a personas desconocidas, especialmente identificaciones como la CURP, número de seguridad social y datos del AFORE.

No hacer depósitos ni transferencias anticipadas por supuestos impuestos, cuotas o gastos relacionados con un trámite que no esté confirmado.

Recordar que, por regla general, no se puede aumentar el monto base de una pensión.

¿Cómo denunciar el “Pensionazo”?

Si fuiste víctima de este fraude, puedes reportarlo por medio de la Línea de seguridad y chat de confianza al 555533 5533, disponible las 24 horas, todos los días del año.