Perfil: ¿Quién es Jorge Zarza, el entrañable periodista Azteca Noticias que conducirá Hechos Contigo?
Jorge Zarza, uno de los periodistas y conductores más emblemáticos y queridos de TV Azteca, regresa a la semana, dando cuenta de los hechos que acontecen en México.
Jorge Alfonso Zarza Pineda, mejor conocido como Jorge Zarza, (Cuernavaca, Morelos, 1970), ha sido un conductor por tres décadas de TV Azteca en diversos horarios, desde el comienzo del día, con Hechos AM, hasta en fines de semana, como Hechos Sábado y Hechos Domingo, donde permaneció los últimos cinco años. Y ahora regresa de lunes a viernes a través de Hechos Contigo.
¿Quién es Jorge Zarza, conductor de TV Azteca?
Jorge Zarza es un conductor y periodista con más de 30 años de experiencia en los medios y es reconocido por ser el titular de varios espacios de TV Azteca, principalmente de Azteca Noticias.
Es reconocido por miles de hogares mexicanos, quienes se enteraron de miles de noticias, por su inigualable estilo de narrar los hechos a través de una crónica televisiva.
Las primeras coberturas de Jorge Zarza en Azteca Noticias
Si bien la experiencia de Zarza inicia poco antes en las salas de redacción de El Heraldo de México, es en TV Azteca donde comienzan las coberturas que marcarán su trayectoria.
De acuerdo con su libro “En el lugar de los Hechos: 25 años de trabajo periodístico”, Zarza narra que tanto la Matanza Acteal como el "Huracán Paulina", ocurridos en 1997, fueron de las más emblemáticas. Pero también las visitas del Papa Juan Pablo II son de las coberturas que más lo han marcado como periodista.
Ricardo B. Salinas Pliego, director de Grupo Salinas, recordó a Zarza como un joven que “destacó por ímpetu al hablar y exponer sus ideas. Sus crónicas cargadas de agudeza lo posicionaron como un reportero sensible, capaz de narrar con ingenio desde el rescate de unos mineros hasta un atentado terrorista, mostrando siempre su gran dedicación, perseverancia y disciplina para conquistar los hogares de nuestros televidentes con credibilidad y profesionalismo”.
Horario de Hechos Contigo con Jorge Zarza en vivo
A partir del 1 de septiembre, Jorge Zarza, quien por más de cinco años condujo Hechos Domingo, ahora se llevará su característico lápiz a Hechos Contigo, que se transmitirá a las 7:00 horas de lunes a viernes a través de la señal de Azteca UNO y también a través del sitio de Azteca Noticias y de las redes sociales de Azteca Noticias.