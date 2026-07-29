Exhibidos, amenazados y ahora, los periodistas están frente al peligro de perder la libertad de expresión

La opinión de María Alejandra Molina

“Mire, el gobierno podrá decidir qué información es verdadera y cuál no. Luego de desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el gobierno creó una Comisión Reguladora que está impulsando una reforma a la ley bajo el argumento y, entre comillas lo digo, proteger a las audiencias, pero en realidad es una lista de lineamientos para callar a México.

Gravísimo esto y el problema que destacan especialistas es que conceptos como veracidad, pluralidad y oportunidad que vienen incluidos en la reforma, son tan ambiguos que permitirían la intervención del gobierno en contenidos periodísticos.

Es decir, van a tener la capacidad de decidir qué información el gobierno considera correcta y cuál va.

México ya es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; han asesinado periodistas, los han amenazado, los han acosado judicialmente con demandas legales absurdas y hasta han sido exhibidos públicamente desde espacios oficiales una y otra vez si lo que dicen o lo que preguntan no se ajusta a los discursos oficialistas.

El tema es por qué el gobierno tendría el poder de decidir qué podemos decir y qué no.

Lo grave es que poco a poco la libertad de expresión se va coartando y, si continuamos así, muy pronto esto será insostenible”.

