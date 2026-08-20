¿Qué le pasó a Vaquita? La perrita vuelve a jugar tras ser arrastrada por un vehículo en Jalisco

Vaquita, una perrita que fue encontrada con graves lesiones luego de ser presuntamente arrastrada por un vehículo, evoluciona de manera favorable y se encuentra bajo atención veterinaria especializada en Jalisco.

¿Qué le pasó a Vaquita en Jalisco?

El caso ocurrió el pasado 23 de julio de 2026 en el fraccionamiento La Fortuna, en Tlajomulco de Zúñiga, donde Vaquita fue localizada lastimada de las patas y el abdomen.

De acuerdo con medios locales, la perrita también sufrió quemaduras en la piel. Debido a la crueldad, lamentablemente perdió a sus cachorros.

A pesar de la gravedad de sus lesiones, Vaquita sobrevivió y actualmente recibe atención en una veterinaria particular.

La Fiscalía de Jalisco informó que su estado de salud es favorable. Un video difundido en redes sociales muestra a la perrita de buen ánimo y jugando con los veterinarios que la atienden para su recuperación, una señal positiva después de las lesiones que sufrió.

Buscan una familia para Vaquita

Las autoridades estatales informaron que Vaquita se encuentra bajo protocolo de adopción. Antes de darle un nuevo hogar, se analizará a las personas interesadas para garantizar su seguridad y bienestar.

Hay dos detenidos por el caso de Vaquita

La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de Arturo "N" y Osvaldo "N", quienes fueron aprehendidos mediante una orden judicial y son señalados como presuntos responsables de lastimar a Vaquita.

"La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social logró la captura de dos sujetos por su probable responsabilidad en el delito de crueldad animal, derivado de las agresiones contra la perrita conocida como "Vaquita", registradas en el fraccionamiento La Fortuna, en Tlajomulco de Zúñiga, "Vaquita" permanece bajo atención veterinaria en la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco, donde continúa su recuperación", informó la Fiscalía de Jalisco.

Mientras continúa el proceso legal, la recuperación de la perrita avanza de manera favorable. Vaquita representa una nueva oportunidad después de sobrevivir a un caso de maltrato animal.