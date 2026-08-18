¿Perros robots? Estados Unidos financió la tecnología, pero China es quien la explotó

En la carrera por el dominio tecnológico del siglo XXI, las ideas nacen en un país y la escala industrial las vuelve un éxito en otro. Un detallado análisis sobre la industria militar y tecnológica publicado por Reuters revela cómo Unitree Robotics, el gigante con sede en Hangzhou, China, construyó su imperio de robots cuadrúpedos y humanoides aprovechando avances de ingeniería financiados originalmente por el ejército de Estados Unidos.

Inversiones realizadas por el Laboratorio de Investigación del Ejército de EU (ARL) e instituciones académicas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Pensilvania terminaron sirviendo como molde para el desarrollo masivo de la robótica en China.

Experts believe that China’s Unitree Robotics based designs for its most successful robot dogs on innovations funded by the US military, thus highlighting broader issues in US competitiveness with China's high-tech strategic industries pic.twitter.com/haLgH6eiNg — Reuters (@Reuters) August 18, 2026

Así comenzaron los perros robots

El punto de inflexión de esta historia se remonta a prototipos emblemáticos desarrollados en laboratorios universitarios estadounidenses. Investigadores del MIT aseguran que las dimensiones del modelo Go de Unitree Robotics son prácticamente idénticas al prototipo Mini Cheetah, desarrollado en Cambridge con fondos de defensa.

Ya que las investigaciones militares de Estados Unidos se publicaron en revistas científicas abiertas para fomentar el ecosistema global, Wang Xingxing, fundador de Unitree Robotics, utilizó estos principios en Shanghái para perfeccionar sus diseños.

Mientras empresas de Estados Unidos como Ghost Robotics o Boston Dynamics enfocaron sus productos en nichos de alto costo, la firma china logró abaratar componentes y masificar la fabricación a precios competitivos.

Dog robots being built that can reach speeds up to 17 km/h and be synchronized together as packs.



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El ejército chino está interesado en estos robots

La enorme escala de producción en Pekín ha encendido las alarmas de seguridad en EU. Aunque Unitree Robotics sostiene que sus dispositivos están diseñados para fines civiles, la televisión estatal de China ha mostrado a estos perros robots realizando maniobras junto a las tropas del Ejército Popular de Liberación e incluso portando armamento.

Esta situación llevó al Pentágono a incluir a la tecnológica en su lista de empresas militares extranjeras y a restringir la importación de estos dispositivos en Estados Unidos. No obstante, expertos del sector advierten que las barreras comerciales no serán suficientes para cerrar la brecha, a menos que las potencias occidentales fortalezcan sus cadenas de suministro y su capacidad de manufactura a gran escala.