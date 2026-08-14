Xi Jinping otorga gran importancia a la modernización científica y tecnológica

Desde principios de este año, el primer año de implementación del XV Plan Quinquenal, el presidente de China, Xi Jinping, ha adoptado una serie de decisiones importantes para impulsar la innovación científica y tecnológica, acelerando el avance de la independencia y la autosuficiencia tecnológica de alto nivel.

La modernización china depende principalmente de la modernización científica y tecnológica. El periodo del XV Plan Quinquenal es decisivo para la construcción de un país fuerte en ciencia y tecnología.

Desde principios de este año, el primer año de implementación de dicho plan, el presidente de China, Xi Jinping, ha adoptado una serie de decisiones importantes para impulsar la innovación científica y tecnológica, acelerando el avance de la independencia y la autosuficiencia tecnológica de alto nivel.

Avance tecnológico determinará, velocidad del desarrollo de estas industrias

El primer estudio colectivo del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) de este año se centró en la planificación y el desarrollo de las industrias del futuro. En dicha ocasión, el secretario general del Comité Central del PCCh, Xi Jinping, enfatizó que el nivel de avance tecnológico determinará, en gran medida, la velocidad, la magnitud y la profundidad del desarrollo de estas industrias.

El 9 de febrero, durante su primera visita de inspección del año, Xi Jinping visitó el Parque Nacional de Innovación de Tecnología de la Información en Yizhuang, Beijing. Al conocer los nuevos avances en las áreas de tecnología de la información, inteligencia artificial y robótica, el líder chino señaló que la construcción de un país socialista moderno y fuerte depende principalmente de la independencia y el fortalecimiento científico y tecnológico.

Dos meses después, Xi Jinping presidió, en Shanghai, el Simposio sobre el Fortalecimiento de la Investigación Básica.

El 8 de julio, se celebró en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, la Conferencia Nacional de Premios de Ciencia y Tecnología. Xi Jinping entregó personalmente los premios a los científicos y profesionales de la tecnología que han realizado contribuciones destacadas.

El 17 de julio, se celebró en Shanghai la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (IA) 2026.

Xi Jinping participó en la ceremonia de apertura y pronunció un importante discurso en el que presentó las propuestas chinas para la gobernanza global de la IA.

Según él, todos los países deben adoptar un enfoque centrado en las personas y orientado hacia el bien, haciendo de la IA una fuerza motriz importante para promover la prosperidad común y garantizar la seguridad de todos.

