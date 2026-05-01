Estados donde ya terminó la ola de calor y en cuáles seguirán las altas temperaturas

Un sistema de circulación anticiclónica es el responsable de que el ambiente sofocante continúe en gran parte del territorio nacional durante este viernes. El fenómeno climático mantiene condiciones de ola de calor en regiones específicas como el oeste de Durango, el centro de Sinaloa, así como en las zonas centro, sur y suroeste de Jalisco.

De igual forma, el noroeste y suroeste de Michoacán, Guerrero, Querétaro e Hidalgo experimentan temperaturas elevadas. Esta situación se extiende al norte, centro y sur de Oaxaca; el norte y centro de Chiapas; el sur de Nuevo León y el suroeste de Tamaulipas.

Lista de estados donde ya terminó la ola de calor

Pese al panorama general de calor, se prevé que a partir de este día la ola de calor concluya en los estados de Aguascalientes y Nayarit. Debido a la intensidad del sol en el resto de las entidades.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía ingerir abundantes líquidos, utilizar prendas de colores claros con mangas largas y evitar la exposición directa a la radiación solar por lapsos extendidos. Se solicita poner énfasis en el cuidado de personas de la tercera edad y de la infancia.

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Otros puntos donde el termómetro no da tregua incluyen el norte, centro y sur de San Luis Potosí; el noreste de Zacatecas y Guanajuato; el centro de Veracruz; el este de Tlaxcala, además de las regiones centro, sureste y suroeste de Puebla. La Ciudad de México, Morelos y el norte y suroeste del Estado de México también permanecen bajo este influjo térmico.

En particular, se anticipa que en el centro y sur de San Luis Potosí los registros alcancen o sobrepasen los 45 grados Celsius. Por otro lado, niveles de 40 a 45 grados se esperan en puntos como el noroeste de Durango, el centro de Sinaloa, el suroeste de Michoacán y diversas áreas de Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias y ráfagas de viento por fenómenos combinados

El escenario meteorológico se vuelve complejo debido a la presencia del frente frío número 48 en la franja norte y noreste, sumado a un canal de baja presión en el oriente y sureste.

Estas condiciones, junto a una vaguada y corrientes en chorro, provocarán lluvias de 25 a 50 milímetros en sectores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Puebla, acompañadas de actividad eléctrica.

Asimismo, se estiman chubascos de 5 a 25 milímetros en Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Guerrero, Morelos y el Valle de México podrían registrarse precipitaciones ligeras de hasta 5 milímetros.