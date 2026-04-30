Comidas frescas para el calor (y económicas) para que puedas combatir las altas temperaturas

El ascenso de las temperaturas en México no solo ha transformado la vestimenta de los ciudadanos, sino también sus hábitos de consumo y el presupuesto destinado a la alimentación.

Con temperaturas que superan los 30 grados en gran parte del país, la búsqueda de comida frescas para el calor se ha vuelto una necesidad; sin embargo, el bolsillo de las familias mexicanas enfrenta el reto de un mercado con precios volátiles.

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Opciones de comidas frescas para el calor (económicas)

1. Ceviche de lentejas y pepino (Proteína económica)

Esta es una alternativa ideal ante el alto costo del pescado o el pollo. Las lentejas son una fuente de proteína muy barata y, servidas frías, son sumamente refrescantes.

Preparación: Mezcla 2 tazas de lentejas cocidas (frías) con pepino picado en cubos pequeños, cebolla morada y cilantro.

Mezcla 2 tazas de lentejas cocidas (frías) con pepino picado en cubos pequeños, cebolla morada y cilantro. El toque fresco: En lugar de usar mucho jitomate (por su precio actual), utiliza zanahoria rallada para dar color. Aliña con abundante jugo de limón, un toque de aceite de oliva y sal. Sirve con galletas saladas o tostadas.

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2. Ensalada de jícama y garbanzos con aderezo de cítricos

La jícama es uno de los ingredientes más económicos y su textura crujiente es perfecta para combatir el bochorno.

Preparación: Pica una jícama grande en cubos o bastones y mézclala con 1 lata de garbanzos drenados. Agrega gajos de naranja o trozos de piña para añadir dulzor e hidratación.

Pica una jícama grande en cubos o bastones y mézclala con 1 lata de garbanzos drenados. Agrega gajos de naranja o trozos de piña para añadir dulzor e hidratación. El toque fresco: Agrega hojas de menta o buena hierba picada. El aderezo se hace simplemente con el jugo de la naranja, sal y un poco de chile en polvo. Es una comida completa que se prepara en menos de 10 minutos.

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3. Tostadas de calabacita rallada y queso fresco

La calabaza es una verdura muy económica que generalmente se consume cocida, pero cruda y rallada es una base excelente para tostadas, similar a un aguachile vegetal.

Tostadas de calabacita rallada y queso fresco.|IA

Preparación: Ralla 3 calabacitas medianas (crudas) y mézclalas con un poco de cebolla picada y chile verde. Deja marinar la mezcla en jugo de limón por 15 minutos para que la calabaza se suavice.

Ralla 3 calabacitas medianas (crudas) y mézclalas con un poco de cebolla picada y chile verde. Deja marinar la mezcla en jugo de limón por 15 minutos para que la calabaza se suavice. El toque fresco: Sirve sobre tostadas con una capa ligera de frijoles refritos fríos y espolvorea queso panela o queso fresco por encima. Es un platillo ligero que aporta mucha agua al organismo.

Sugerencia de bebida: Agua de sandía con cáscara de limón

Para no desperdiciar, aprovecha que la sandía es la fruta más rendidora del mercado. Licúa la pulpa con muy poca azúcar y añade rodajas finas de la cáscara del limón (solo la parte verde) para obtener un aroma intenso y una sensación de frescura inmediata sin gastar en refrescos.

El desafío del presupuesto: El costo de los básicos

Uno de los protagonistas de la cocina mexicana, el jitomate, ha mantenido una tendencia al alza que preocupa a los consumidores.

Durante lo que va del año, el jitomate ha registrado picos que superan los 60 pesos por kilo en diversas centrales de abasto y supermercados. Esta situación obliga a buscar alternativas o a optimizar el uso de este ingrediente en las recetas diarias.

La inflación alimentaria no se detiene ahí. El precio del limón, otro elemento esencial para aportar frescura a pescados y ensaladas, ha oscilado entre los 35 y 50 pesos por kilogramo dependiendo de la región. Ante este panorama, los especialistas en economía doméstica sugieren enfocarse en productos de temporada que, por su alta disponibilidad, suelen ser más accesibles.

Ingredientes aliados para la hidratación

Para combatir el agotamiento por calor sin comprometer las finanzas, existen ingredientes que ofrecen una excelente relación costo-beneficio. El pepino y la jícama se posicionan como las mejores opciones, ya que su contenido de agua es superior al 90% y sus precios se mantienen estables.

Las hojas verdes, como la lechuga y las espinacas, son fundamentales para ensaladas saciantes. Aunque el jitomate sea caro, se puede sustituir su volumen con zanahoria rallada o calabaza cruda en láminas, ingredientes que aportan textura y nutrientes sin elevar el costo del plato.

Además, el uso de leguminosas como los garbanzos o las lentejas, servidas frías en vinagreta, ofrece una fuente de proteína económica frente al precio del pollo o la carne de res.

Frutas de temporada y alternativas económicas

El consumo de fruta es vital para recuperar electrolitos. Actualmente, la sandía y el melón son las opciones más recomendadas por su capacidad hidratante. A diferencia de los frutos rojos o la uva, que pueden superar los 80 pesos por presentación, la sandía se mantiene como una de las frutas más rendidoras para las familias numerosas.

En conclusión, enfrentar las olas de calor requiere una planificación inteligente. Al sustituir ingredientes de alto costo por alternativas de temporada y alto contenido hídrico, es posible mantener una dieta fresca, saludable y, sobre todo, acorde a la realidad económica que reportan los indicadores de consumo en este 2026.

