¿Olas de calor extremas y tormentas? Alertan por “Súper-El Niño”, el fenómeno que podría provocar cambios bruscos de clima en 2026

¿Estamos preparados para climas extremos? Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron por el fenómeno del "Súper-El Niño", el cuál podría provocar cambios bruscos de temperatura en algunas regiones de México.

Este fenómeno climático, es una versión extrema de "El Niño" ó ENOS.

¿Cuándo podrían notarse los efectos de "Súper-El Niño" en México?

Francisco Estrada Porrúa, Coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Autónoma de México (UNAM) reveló que el fenómeno del "Súper-El Niño" podría desarrollarse entre 2026 y 2027 .

Este evento, sumado al calentamiento global, podría elevar la temperatura del planeta hasta los 1.8 °C, provocando cambios drásticos en el clima que ya no responden a los patrones del pasado.

¿Cómo afectará "Súper-El Niño" a México?

Según el especialista de la UNAM, los efectos del "Súper-El Niño" en México podrían ser graves, provocando sequías prolongadas e inundaciones inesperadas en ciertas regiones del país.

Por otro lado, de acuerdo con investigaciones recientes, durante el verano podría presentarse un periodo intenso que incremente la probabilidad de lluvias extremas en algunas zonas de México.

En el caso del océano Pacífico, se espera una mayor actividad de tormentas tropicales y posibles fenómenos de intensificación rápida de huracanes, donde las temperaturas del océano frente a California y Baja California, se encuentren elevadas.

🌡️👁️ El cuidado de la vista no solo depende de pantallas o edad: el calor también afecta la superficie ocular y la calidad de la visión, provocando molestias que pueden ir de leves a más complejas. ⬇️https://t.co/1wu5T2cPAl pic.twitter.com/Fqq6CIyoXR — UNAM Global (@unamglobal) April 26, 2026

¿Qué es un "Súper-El Niño" y por qué preocupa a los expertos?

Un "Súper-El Niño", es una versión extrema del fenómeno climático natural conocido como "El Niño", también conocido como ENOS.

Este ocurre cuando la temperatura de la superficie del océano Pacífico tropical central y oriental aumenta de manera inusual, superando por muchos los promedios normales.

El "Súper-El Niño" preocupa a las y los expertos por las siguientes tres puntos:

