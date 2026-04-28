¿Cuándo se acaba la ola de calor? Estados más afectados y las recomendaciones ante el calor extremo en México

¿Ya no aguantas más esta ola de calor en México? Si sientes que el aire que respiras quema, no es tu imaginación. La república mexicana atraviesa una de las fases más agresivas de la actual onda de calor, provocada por un sistema anticiclónico que actúa como una tapa, encerrando el aire caliente en casi todo el territorio. Sin embargo, el pronóstico para este cierre de abril ya marca el momento en que podremos apagar el ventilador por un rato, solo en algunos estados del país.

Recuerde que gran parte de #México se mantendrá bajo una #OladeCalor u #OndadeCalor 🥵 al menos durante el martes y miércoles. A partir del jueves comienzan a disminuir los estados afectados, disminuyendo considerablemente el viernes. pic.twitter.com/XDIP8rvSos — Fabián Vázquez-Ro (@Fabromana) April 28, 2026

¿Cuándo se acaba la ola de calor en México?

La resistencia será clave durante las próximas 48 horas. Se espera que el martes y el miércoles sean los días con el calor más pesado en la mayor parte del país. El cambio real comenzará el jueves, cuando los estados afectados empiecen a disminuir.

Para el viernes, el anticiclón se desplazará hacia el Golfo de México, lo que permitirá que el termómetro baje de forma gradual en el noreste, oriente y centro de la República.

Estados de México con temperaturas más calurosas por la ola de calor

No todos la están pasando igual. Mientras en la Ciudad de México nos quejamos de los 30 grados, hay zonas en Sinaloa y Durango donde el termómetro ya rebasó los 45 grados Celsius. Otros estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guerrero y Veracruz se mantienen en el rango de los 40 a 45 grados.

Curiosamente, la ola comenzó a ceder hoy mismo en el sureste, específicamente en Tabasco y la Península de Yucatán, donde el calor extremo empezó a debilitarse.

Ola de calor no viene sola: Habrá tolvaneras y vientos

El calor no viene solo. En el norte del país, especialmente en Sonora, Chihuahua y Durango, se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 km/h. Esto, sumado a la sequedad del suelo, provocará tolvaneras que pueden complicar la visibilidad y la respiración.

Recomendaciones para que no te dé un golpe de calor

Este tipo de clima, según Protección Civil, puede ser un problema para la salud. La principal recomendación es la hidratación constante, incluso si no tienes sed. Se pide usar ropa de manga larga pero de colores claros y materiales ligeros.

Un punto vital es no subestimar el sol: evita exponerte directamente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Si tienes niños o adultos mayores en casa, vigila que no presenten mareos o piel demasiado caliente y seca, signos claros de un golpe de calor.

¡Mucha atención! La onda de calor se intensifica en gran parte del país hasta el jueves, con los días más críticos hoy y mañana.



Se prevén temperaturas superiores a 45 °C en estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Oaxaca, mientras que en el centro y sur oscilarán entre 40… pic.twitter.com/WmbDMGh3Hm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

¿Por qué hace tanto calor en México?

El fenómeno se debe a una combinación de factores: un sistema anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera que impide la formación de nubes, junto con una "línea seca" que bloquea la humedad. Esto genera un ambiente extremadamente seco y caluroso.