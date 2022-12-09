¿Por qué Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años?

Luego de la caída de Pedro Castillo como presidente de Perú, su sucesora, la recién juramentada Dina Boluarte, se convirtió en la primera presidenta en la historia del país Sudamericano, pero también en la sexta jefa de Estado en los últimos 6 años, ¿por qué?

Pese a que la Constitución Política de 1993 reconoce a Perú como un Estado democrático, fundado en el principio de separación de poderes con un gobierno unitario, representativo y descentralizado, a lo largo de la historia se ha incorporado tanto instituciones como mecanismos que intervienen directamente en la relación entre el ejecutivo y el legislativo.

La historia de Perú ha estado marcada por un sistema de frenos y contrapesos que ha llevado al país Sudamericano al cambio de mando en 6 ocasiones durante los últimos 6 años.

Cronología de presidentes en Perú

Los presidentes que Perú ha tenido en los últimos seis años, comenzando de 2016 a 2018, son:



Pedro Pablo Kuczynski:

El mandatario renunció a su cargo luego de una investigación contra la constructora Odebrecht.



Martín Vizcarra

Fungía como vicepresidente de Pablo Kuczynski y permaneció en el poder hasta mayo del 2020 hasta que el Congreso declaró su "permanente incapacidad moral" por un caso de corrupción cuando era gobernador de Moquegua.



Manuel Merino

Permaneció en el mando solo 5 días; entre el 10 y el 15 de noviembre del 2020, cuando renunció tras las fuertes protestas en las que murieron dos personas.



Francisco Sagasti

El exfuncionario renunció a su cargo derivado de las protestas sociales por los problemas económicos que trajo la pandemia de Covid-19 entre fines del 2020 y julio del 2021.



Pedro Castillo

Luego de celebrarse las elecciones en Perú, Pedro Castillo asumió su cargo el 28 de julio de 2021, sin embargo, fue destituido de su cargo por ‘permanente incapacidad moral'.

¿Cómo Perú ha cambiado a 6 presidentes en 6 años?

El cambio de jefe de Estado en Perú nace de una reforma dictada en la Constitución Política aprobada en 1993, que establece que la presidencia de la República queda vacante por "permanente incapacidad moral o física", misma que es declarada por el Congreso del país.

Dicha reforma ha abierto la puerta que los presidentes en Perú puedan ser destituidos de su cargo, siempre y cuando el Congreso reúna los 87 votos requeridos para su validación.

Sin embargo, la figura presidencial en el país mantiene una opción, misma que intentó implementar Pedro Castillo sin éxito, ya que de acuerdo con la Carta Magna, el jefe de Estado puede disolver el Congreso si le niega por dos veces la confianza al Ejecutivo.