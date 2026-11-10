El zoológico de Whipsnade, ubicado en Bedfordshire, Londres, recibió el pasado 1 de noviembre a un macho de 88 libras, que supera 11 veces el peso de un bebé humano promedio. Los cuidadores llamaron “Mazinda” al pequeño, hijo de la pareja conformada por los rinocerontes “Fahari” y “Sizzle”.

El embarazo sorpresa de 1970 que cambió la historia en Europa

Detrás del nombre de esta cría número 61 del recinto existe una anécdota que ni los propios expertos vieron venir hace más de cinco décadas. En 1970, una manada viajó desde Sudáfrica hasta este parque británico tras un acuerdo con la Junta de Parques de Natal para impulsar la reproducción controlada en cautiverio.

Nadie en el equipo sospechaba que una de las hembras recién llegadas traía un secreto a bordo: ya estaba preñada. Aquella sorpresa dio frutos el 24 de junio de 1971 con el nacimiento de la “Mazinda” original, el primer ejemplar de su tipo nacido en toda Europa. Hoy, este bautizo celebra aquel hito y coincide con el bicentenario de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL) por sus siglas en inglés, encargada de gestionar el lugar.

De quedar solo 20 ejemplares a superar los 17 mil en África

Mark Holden, jefe del equipo de ungulados de Whipsnade, destacó que el amplio espacio abierto del recinto facilitó el éxito de este programa desde su arranque. Según explicó el especialista, “Fahari” actúa como una madre ejemplar mientras el recién nacido permanece pegado a ella dentro del área asignada, donde gana fuerza y confianza cada día.

Holden recordó que aquella primera cría abrió el camino para salvar a su especie. Estos nacimientos sostienen a una población que rozó la desaparición a finales del siglo XIX, cuando apenas sobrevivían 20 de estos rinocerontes libres en Sudáfrica. Actualmente, cerca de 17,500 ejemplares habitan África, aunque la caza furtiva y la reducción de su hábitat mantienen la alerta activa sobre esta especie.