Notas
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Emotiva historia: Morocho, el perro rescatado en el río Mapocho fue adoptado por un municipio de Chile
Cabe recordar que Morocho fue arrastrado por la corriente durante varios metros. Logró abandonar el caudal por su cuenta y fue asistido por los rescatistas.
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Arturo Islas Allende obtiene justicia: vinculan a proceso a sus dos agresores por caso de Refugio Franciscano
Arturo Islas Allende celebró la resolución en contra de “Yael Ruiz” y “Walt Dice” por las agresiones tras la difusión de los animales del Refugio Franciscano.
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¡El océano sigue sorprendiendo! Descubren 57 nuevas especies marinas en Argentina
Científicos analizaron muestras obtenidas durante una expedición a las profundidades del Atlántico Sur y encontraron una diversidad que todavía podría ser mayor
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¡La llamaron como sus madres! Estudiantes descubren nueva especie de protoanfibio de hace 309 millones de años
Allison Sefcovic y Payton Kohlberg estudiaron un fósil conservado en el Field Museum y determinaron que pertenecía a una especie distinta.
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Denuncian ante Profepa trampas con clavos para ahuyentar osos en San Pedro, Nuevo León
Activista denuncia ante Profepa trampas para osos en Nuevo León, colocaron tablas con clavos y desatan fuerte indignación en redes sociales.
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¿De rajas o de dulce? Oso entra a una casa en San Pedro, NL, y se come los tamales
El animal ingresó durante la madrugada en el inmueble ubicado en la calle de Mora, en la colonia Olinalá. Abrió el refri y consumió su botín antes de irse.