Fallece Peter Greene, el icónico villano de “Pulp Fiction”; esto se sabe de su muerte

Hollywood se encuentra de luto tras la muerte de Peter Greene, el actor estadounidense conocido por sus icónicos papeles como villano en películas como “Pulp Fiction” y “La Máscara”. El actor, de 60 años, fue encontrado muerto durante la jornada del viernes 12 de diciembre de 2025 en su apartamento en el Lower East Side de Nueva York.

El macabro hallazgo ocurrió alrededor de las 15:25 (hora local), cuando vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar música que sonaba de manera continua en su departamento por más de 24 horas. Cuando la policía y los servicios de emergencia ingresaron en el inmueble, localizaron a Greene inconsciente y sin signos vitales; posteriormente fue declarado muerto en el lugar.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de Peter Greenee?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de la muerte del actor estadounidense, pero las autoridades han señalado que no hay sospechas de intervención criminal. Será el médico forense quien determine la causa exacta después de efectuar los estudios correspondientes.

La ausencia de indicios de un crimen ha llevado a que la investigación mantenga un enfoque en otras posibles explicaciones médicas o naturales, aunque hasta ahora no se ha difundido información oficial al respecto.

¡Impactante muerte! ¿Quién era Peter Greene?

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, en Estados Unidos, en donde se convirtió en uno de los “character actors” más recordados de la década de los 90. Cabe decir que su carrera cinematográfica se consolidó con interpretaciones memorables de antagonistas, entre las que se destacan:

Zed en “Pulp Fiction” (1994).

Dorian Tyrell en “La Máscara” (1994).

Además de estos títulos icónicos, Greene participó en producciones como The Usual Suspects, Training Day, Blue Streak y Clean, Shaven, que consolidaron sucarrera con más de cuatro décadas frente a cámaras.

Legado y reacciones por la muerte de Peter Greene

Desde que se dio a conocer la noticia, fanáticos, colegas, además de medios que han expresado su pesar por la muerte del actor, quien logró imprimir intensidad, además de carácter único en cada papel, ¿cuál fue tu papel favorito de Peter Greene y qué legado crees que deja en el cine moderno?