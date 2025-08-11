Detienen a Pee Wee en Texas, ¿de qué acusan al exintegrante de Kumbia Kings?
Se trata de la segunda vez que detienen al exintegrante de Kumbia Kings, Pee Wee, pero ¿cuál fue la causa? Te contamos todos los detalles del incidente.
El cantante Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee -exintegrante de los Kumbia Kings- volvió a estar en el ojo público tras ser arrestado el pasado domingo 10 de agosto.
Desde la noche del domingo comenzó a circular que el cantante mexico-estadunidense fue arrestado en Edinburg, Texas, pero ¿cuál fue la causa?
¿Por qué detuvieron al exvocalista de Kumbia Kings, Pee Wee?
La detención de Pee Wee se dio alrededor de las 22:00 horas del pasado domingo, de acuerdo con los reportes se dio porque el cantante conducía bajo estado de ebridad, con esto sumó su segunda infracción, en enero de 2024 fue detenido por el mismo motivo, aunque en aquel momento fue en el condado de Hidalgo, también en Texas.
¿Cuánta fianza tiene que pagar Pee Wee por conducir en estado de ebriedad?
La repetición de este delito complica considerablemente la situación legal de Pee Wee. Ahora, el Departamento de Seguridad Pública ha establecido una fianza mayor, de 5 mil dólares, reflejo de la seriedad con la que las autoridades ven los casos de reincidencia.
Mientras su equipo legal busca facilitar su liberación bajo fianza, la repetición del cargo podría resultar en sanciones más estrictas, que van desde multas más altas hasta posibles penas de cárcel.
¿Cuáles son los castigos por conducir en estado de ebriedad en EU?
Las sanciones por conducir en estado de ebriedad varían según el historial del infractor y la gravedad del delito, e incluyen:
- Encierro temporal o prolongado: Los primeros delitos pueden recibir penas cortas en prisión, mientras que reincidentes o casos agravados (con lesiones o muertes) enfrentan castigos más severos.
- Suspensión o revocación de licencia: La licencia de conducir suele ser suspendida o revocada, incluso en la primera infracción, variando la duración según el estado y el delito.
- Dispositivo de bloqueo de encendido (IID): Algunos estados exigen que el vehículo tenga un dispositivo que impida arrancar si se detecta alcohol en el aliento.
- Incautación del vehículo: Se puede confiscar el automóvil en casos de reincidencia.
- Programas de educación y rehabilitación: Implican completar cursos sobre consumo responsable o rehabilitación antes de recuperar la licencia.
- Servicio comunitario: Sentencias en las que el infractor realiza trabajo comunitario.
- Libertad condicional: Alternativa a la cárcel con condiciones, como restricciones de licencia y obligación de servicio.
- Grillete SCRAM: Monitoreo electrónico del nivel de alcohol mediante dispositivo en el tobillo, impuesto en algunas jurisdicciones.
- Penas suspendidas: Se aplican si el infractor incumple las condiciones de la libertad condicional.