Detienen a Pee Wee en Texas, ¿de qué acusan al exintegrante de Kumbia Kings?

El cantante Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee -exintegrante de los Kumbia Kings- volvió a estar en el ojo público tras ser arrestado el pasado domingo 10 de agosto.

Desde la noche del domingo comenzó a circular que el cantante mexico-estadunidense fue arrestado en Edinburg, Texas, pero ¿cuál fue la causa?

¿Por qué detuvieron al exvocalista de Kumbia Kings, Pee Wee?

La detención de Pee Wee se dio alrededor de las 22:00 horas del pasado domingo, de acuerdo con los reportes se dio porque el cantante conducía bajo estado de ebridad, con esto sumó su segunda infracción, en enero de 2024 fue detenido por el mismo motivo, aunque en aquel momento fue en el condado de Hidalgo, también en Texas.

¿Cuánta fianza tiene que pagar Pee Wee por conducir en estado de ebriedad?

La repetición de este delito complica considerablemente la situación legal de Pee Wee. Ahora, el Departamento de Seguridad Pública ha establecido una fianza mayor, de 5 mil dólares, reflejo de la seriedad con la que las autoridades ven los casos de reincidencia.

Mientras su equipo legal busca facilitar su liberación bajo fianza, la repetición del cargo podría resultar en sanciones más estrictas, que van desde multas más altas hasta posibles penas de cárcel.

Las causas de su detención.

¿Cuáles son los castigos por conducir en estado de ebriedad en EU?

Las sanciones por conducir en estado de ebriedad varían según el historial del infractor y la gravedad del delito, e incluyen:

