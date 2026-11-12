El clima en México va a tener cambios muy marcados durante los próximos meses por culpa del fenómeno de “El Niño”.

Investigadores de la UNAM, junto con autoridades meteorológicas y del agua, publicaron un reporte técnico donde advierten que se viene un invierno con temperaturas más bajas de lo normal y una primavera demasiado calurosa para el próximo año.

¿Qué meses van a ser los más pesados y qué estados resentirán más estos efectos?

Invierno más frío en el norte y calor extremo en primavera por “El Niño”

De acuerdo con el Reporte Técnico No. 1 sobre el seguimiento de “El Niño” 2026-2027, durante este invierno el país tendrá temperaturas por debajo del promedio, principalmente en los estados del norte.

Al llegar la primavera de 2027 se esperan días demasiado cálidos y una alta probabilidad de sequía, alcanzando el pico más fuerte de calor entre mayo y julio, según detalló el investigador Jorge Zavala Hidalgo.

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Infografía de @Ciencia_UNAM. ⬇️ pic.twitter.com/el2whJ03Pl — UNAM Global (@unamglobal) November 8, 2026

Estados que tendrán más calor y menos lluvias en 2027

Al analizar lo que pasó en eventos intensos anteriores como los de 1983, 1998 y 2016, la investigadora Alejandra Straffon Díaz dijo que entre abril y junio del segundo año ocurren temperaturas muy altas y muy poca lluvia en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Este fenómeno suele reducir las lluvias en el centro-sur y sureste del país.

Lluvias extremas en el noroeste e incendios forestales

Los especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático advirtieron que, mientras en el centro y sur faltará agua, en el noroeste de México existe una posibilidad alta de lluvias extremas durante los primeros meses del año.

También alertaron sobre una mayor frecuencia de ondas de calor en primavera, riesgo de incendios forestales y frentes fríos con vientos fuertes en el Golfo de México.

El calentamiento del mar rompió récord en septiembre por “El Niño”

Alejandro Jair García Jiménez, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que las anomalías de temperatura provocadas por “El Niño” subieron más de 2 grados Celsius desde julio pasado.

Este aumento se ha mantenido constante hasta alcanzar los 2.7 grados en septiembre, convirtiéndose en el mes más elevado del que se tenga registro.

¿Un “Súper El Niño” significa que nos espera un #clima extremo?



Aunque el término ha ganado popularidad, especialistas advierten que podría generar una idea equivocada sobre sus efectos.



Un experto de la #UNAM explica qué significa realmente y cómo podría influir en #México.… pic.twitter.com/jKCJ4yBUpQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 9, 2026

Previenen energía eléctrica, agua y agricultura por efectos de “El Niño”

En este análisis participan la UNAM, el SMN, la Conagua y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Las dependencias comentaron que ya se preparan ante el posible aumento en la demanda de energía eléctrica por el calor, los ajustes en fertilizantes para el campo por la falta de lluvias y las recomendaciones de salud para la población.