Pico de Orizaba en fase terminal: el último glaciar de México reduce hasta 7 metros

El último glaciar de México, ubicado en la cara norte del Pico de Orizaba, atraviesa una fase terminal. Investigadores de la Universidad Veracruzana documentaron que entre 2015 y 2025 perdió, en promedio, tres metros de espesor, aunque en algunas zonas la reducción supera los siete metros.

El estudio estima que en esos diez años desaparecieron alrededor de 1.4 millones de metros cúbicos de hielo, equivalentes a más de 1.3 millones de metros cúbicos de agua.

¿Por qué se está derritiendo el glaciar del Pico de Orizaba?

El investigador Víctor Soto Molina explicó que el retroceso está relacionado con tres factores: más temperatura, menos precipitación y mayor energía disponible para derretir el hielo.

Los datos climáticos de 1990 a 2025 muestran un aumento aproximado de un grado Celsius en la zona central del glaciar y una reducción cercana a 200 milímetros de lluvia al año.

Además, parte de la nieve que cae en las zonas altas lo hace durante los meses más cálidos y puede derretirse pocas horas después, antes de convertirse nuevamente en hielo.

¿Cuánto ha retrocedido el glaciar del Pico de Orizaba?

El cambio también se nota a simple vista. Entre 2019 y 2026, el frente del glaciar se desplazó aproximadamente 200 metros, dejando al descubierto zonas de roca que antes permanecían cubiertas.

Los investigadores señalan que el glaciar ya no logra recuperar durante la temporada de acumulación todo el hielo que pierde en los meses cálidos.

Disminuye glaciar del Pico de Orizaba|UV

¿Qué pasará con el agua de las comunidades cercanas?

La pérdida del glaciar no solo representa un cambio en el paisaje. También puede afectar la disponibilidad de agua para comunidades asentadas alrededor del Pico de Orizaba.

Miles de personas dependen de manantiales relacionados con el deshielo y la infiltración de agua en las partes altas de la montaña. Con menos hielo, esa aportación podría disminuir, por lo que los especialistas consideran necesario comenzar a buscar alternativas para el abastecimiento.

¿Cuándo desaparecerá el último glaciar de México?

Los investigadores evitan ponerle una fecha a su desaparición. En lugar de hacer una predicción puntual, el monitoreo busca documentar cómo cambia el glaciar y qué consecuencias tendrá su pérdida.

Los datos disponibles muestran, sin embargo, una tendencia clara: mientras las condiciones actuales continúen, el volumen de hielo seguirá disminuyendo.

