Si tu vehículo tiene alguna de estas terminaciones de placa o colores de engomado, será mejor dejarlo en casa este miércoles para evitar una multa por incumplir con el programa Hoy No Circula.

El Hoy No Circula de este miércoles 18 de noviembre opera con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), debido a que la calidad del aire no ameritó activar una contingencia ambiental.

Lista de autos con restricciones por el Hoy No Circula

De acuerdo con el calendario que establece la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los vehículos que deberán suspender su circulación este miércoles son aquellos que tengan las siguientes características:

Engomado rojo.

Terminación de placas: 3 y 4.

Holograma de verificación: 1 y 2.

Para buenas noticias, los autos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos de exención, podrán circular normalmente, siempre y cuando no haya Doble Hoy No Circula.

Buenos días ☀️

Hoy el #HoyNoCircula aplica para engomado rojo 🔴. Evita contratiempos. 🚦

Consulta en el enlace si tu auto tiene restricción este día:https://t.co/OM1Zv4w0aK#ReporteVial pic.twitter.com/FneeMldabK — Reporte Vial del Estado de México (@SSEM_VialEdomex) October 28, 2026

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Aunque el programa opera en las 16 alcaldías de la CDMX, en el Edomex las restricciones se extienden a 40 municipios, distribuidos en tres zonas metropolitanas.

En el Valle de México, algunos de los municipios donde aplica son Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán y Tultitlán.

También se aplica en 16 municipios del Valle de Toluca, entre ellos Toluca, Metepec, Lerma y Zinacantepec.

Mientras tanto, en la zona de Santiago Tianguistenco las restricciones incluyen Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Para todas estas entidades, se aplica una multa que va de los 2 mil a 3 mil 500 pesos, equivalentes a 20 y 30 UMA, como marca el programa.

¿Por qué una contingencia ambiental activa el Doble Hoy No Circula?

Cuando la contaminación alcanza niveles críticos por encima de los 150 puntos IMECA, que implican riesgos a la salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una contingencia ambiental.

Esto a su vez activa medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula, que busca disminuir las emisiones contaminantes.

A diferencia del programa habitual, durante una contingencia las restricciones pueden alcanzar a vehículos con holograma 0 y 00, además de ampliar las limitaciones para automóviles con hologramas 1 y 2.