Fisuras en la 4T: PT y Verde ponen freno a plan B de Morena

A unos días de que inicie la discusión del llamado “Plan B” de la reforma electoral en comisiones del Senado, el bloque oficialista comienza a mostrar grietas. Morena no ha logrado convencer a sus principales aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sobre uno de los puntos más polémicos: adelantar la revocación de mandato y hacerla coincidir con la jornada electoral del próximo año.

Revocación de mandato en la elección genera tensiones

La propuesta ha generado inquietud dentro de estas fuerzas políticas, que advierten posibles desventajas electorales. Desde el PT, el coordinador de sus diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció que el tema sigue en debate y que, bajo la lógica planteada, Morena sería el principal beneficiado. Señaló que permitir que la presidenta promueva este ejercicio el mismo día de la elección podría influir en la preferencia del electorado, generando un escenario desigual para los partidos aliados.

PT advierte retrocesos democráticos y posible voto en contra

En la misma línea, Benjamín Robles, integrante del Consejo Político del PT, fue más contundente al advertir que no están dispuestos a aceptar lo que calificó como posibles retrocesos democráticos. Subrayó que empatar la revocación de mandato con la elección no solo sería inequitativo, sino también confuso para los ciudadanos al momento de votar. Además, dejó claro que, de no alcanzarse consensos, su partido se reservará el derecho de votar conforme a su propia convicción.

Partido Verde también pone condiciones: “no hay cheques en blanco”

Las dudas también alcanzan al Partido Verde. El senador Luis Armando Melgar advirtió que no habrá “cheques en blanco” para respaldar la iniciativa y llamó a revisar cuidadosamente la propuesta. Consideró que el escenario podría derivar en una campaña adelantada que favorezca únicamente a Morena, dejando en desventaja a sus aliados, quienes —dijo— también compiten por el voto ciudadano.

Buscan diálogo, pero el Plan B podría complicarse en comisiones

Aunque el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, ha mantenido un tono más conciliador, reconoció que existen diferencias y respaldó la necesidad de escuchar los planteamientos del PT, en un intento por mantener la cohesión del bloque.

La reunión de comisiones está programada para el próximo lunes por la tarde, donde se analizará el Plan B.