Notas
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Avanza reforma que busca prohibir doble nacionalidad para candidatos
La propuesta presidencial provoca posturas encontradas entre las bancadas, mientras el Verde mantiene abierta la puerta al respaldo y la oposición cuestiona sus alcances.
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Proponen cárcel de por vida para quienes entreguen el gobierno al narco; Morena ya dijo que NO
La propuesta que pretende endurecer el castigo a funcionarios vinculados con organizaciones criminales enfrenta un obstáculo: Morena anticipó que votará en contra.
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"Somos", primero el nombre, ahora el mapa; INE ordena cambiar logo de nuevo partido
El Instituto Nacional Electoral acordó por mayoría el cambio del partido “Somos México” al de Somos y ordenó el cambio de su logotipo en breve.
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"No quiero ser ciudadana de segunda": Jacquie L'Hoist, consejera de SOMOS, arremete contra reforma a la doble nacionalidad
La consejera de “SOMOS” acusa xenofobia en la propuesta para ponerle candados a las candidaturas a la Presidencia y gubernaturas.
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La libertad de expresión, en riesgo: Kenia López crítica lineamientos de audiencias
La legisladora Kenia López afirmó que términos sin definiciones objetivas podrían facilitar que una autoridad revise contenidos periodísticos y aplique sanciones.
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JUFED advierte que nuevos lineamientos para callar a México podrían abrir la puerta al control de contenidos
JUFED prende alertas por los lineamientos para audiencias; advierte que nuevas reglas podrían poner en riesgo la crítica, el periodismo y el debate público.