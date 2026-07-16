¿Planeas ir a EU? El gobierno de Trump cambia la duración de las visas para estudiantes, periodistas y visitantes de intercambio

La administración de Donald Trump refuerza su estrategia de política migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este jueves una nueva regulación que elimina la estancia indefinida y establece periodos fijos de duración para las visas de estudiantes extranjeros (F), participantes de intercambios culturales (J) y miembros de medios de comunicación internacionales (I).

Hasta ahora, los portadores de estas Visas podían permanecer en el país de forma legal durante todo el tiempo que duraran sus estudios o su empleo en territorio estadounidense. Con la nueva medida, el gobierno busca aumentar el control y la vigilancia sobre los ciudadanos extranjeros que residen temporalmente en Washington y otras ciudades del país.

La norma entrará en vigor 60 días después de su publicación en el registro federal, quedando únicamente sujeta a la revisión del Congreso.

For decades, foreign students have been admitted into the U.S. for an unspecified period, enabling thousands to abuse the system and become “forever students” by perpetually enrolling in courses to avoid leaving our nation.



By implementing clear, finite limits on these visas,… pic.twitter.com/1IN5yjelGO — Homeland Security (@DHSgov) July 16, 2026

¿Cuáles son los nuevos límites de tiempo?

La nueva normativa fija plazos máximos muy específicos para cada categoría de visado, obligando a los usuarios a iniciar trámites de extensión o a abandonar el país una vez cumplido el plazo:

Estudiantes y visitantes de intercambio (Visas F y J): El periodo máximo de estancia permitido bajo estas categorías será de cuatro años .

El periodo máximo de estancia permitido bajo estas categorías será de . Periodistas extranjeros (Visas I): El visado de prensa —que antes permitía residir en el país por años mientras durara el contrato de trabajo— ahora se limitará a un máximo de 240 días .

El visado de prensa —que antes permitía residir en el país por años mientras durara el contrato de trabajo— ahora se limitará a un máximo de . Prensa de origen chino: Para los profesionales de medios de comunicación de nacionalidad china, la restricción es aún mayor, limitando su visa a un máximo de 90 días.

Quienes deseen prolongar su estancia más allá de estos límites deberán realizar una solicitud de extensión ante el DHS o salir de los Estados Unidos para volver a solicitar el ingreso desde el extranjero.

¿Por qué cambiaron la duración de las Visas?

El DHS justificó el endurecimiento de las reglas debido a un incremento masivo en el número de visitantes bajo estas categorías durante los últimos años, lo que, según la agencia, hace que sea muy complicado monitorear y supervisar a todos los extranjeros que ingresan al país.

De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno estadounidense, en el año 2024 se registraron más de 1.8 millones de admisiones con visas de estudiante (un incremento del 11% respecto al año anterior), además de 500,000 visitantes de intercambio y más de 37,300 acreditaciones para miembros de la prensa internacional.

Las autoridades migratorias tomaron esta decisión porque notaron que muchas personas logran prolongar su estancia de manera legal durante décadas aprovechando los vacíos de la legislación anterior, un escenario que la actual administración se ha propuesto erradicar por completo como parte de la estrategia migratoria que Donald Trump reactivó tras asumir la presidencia.