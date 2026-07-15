¡Hasta 10 días! La visa americana ya no tardará mesessi estás dispuesto a pagar esta enorme cantidad

Conseguir una cita para tramitar la visa americana puede convertirse en un proceso de varios meses de espera. Sin embargo, esa situación podría cambiar para algunos solicitantes con la puesta en marcha de un nuevo programa piloto que ofrecerá entrevistas consulares en un plazo mucho más corto.

A partir del 1 de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos implementó en México un esquema de servicio premium o visa exprés para quienes soliciten una visa de turismo o negocios. La principal ventaja será acceder a una cita en un máximo de 10 días hábiles, aunque el beneficio tendrá un costo considerable.

Es importante señalar que este mecanismo no sustituye el trámite tradicional ni garantiza la aprobación del documento. Su objetivo es agilizar únicamente la asignación de la entrevista consular para determinados solicitantes.

¿Cuáles son los requisitos para la visa exprés?

El programa estará dirigido a personas que soliciten una visa B1/B2, utilizada para viajes de turismo, visitas familiares, atención médica, reuniones de negocios o asistencia a eventos profesionales.

Para acceder al servicio exprés será necesario iniciar el procedimiento habitual de solicitud de visa y cubrir tanto la tarifa regular como el pago adicional correspondiente al servicio premium.

Las autoridades estadounidenses también han dejado claro que los solicitantes deberán cumplir con los mismos requisitos migratorios que exige actualmente este tipo de visa. Es decir, el pago extra no modifica los criterios de elegibilidad ni elimina la obligación de demostrar que se cumplen las condiciones establecidas por el oficial consular.

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🇺🇸🪪Estados Unidos suspende visas para 75 países ⁣ ⁣ La administración de Donald Trump acaba de lanzar una bomba diplomática: a partir del próximo miércoles, el procesamiento de visas se detiene indefinidamente para ciudadanos de 75 naciones. ⁣ ⁣ El Departamento de Estado ordenó una "revisión integral" de sus estándares de selección. No es solo una pausa, es un filtro extremo para evitar lo que llaman "carga pública" para el erario estadounidense. ⁣ Alejandro Villalvazo con la información en #HechosMeridiano

¿Cuál es el costo de la visa exprés?

El aspecto que más ha llamado la atención de este nuevo esquema es su precio.

Actualmente, la solicitud de una visa B1/B2 tiene un costo de 185 dólares. Quienes opten por el servicio acelerado deberán pagar 750 dólares adicionales.

En consecuencia, el monto total del trámite será de 935 dólares, una cifra que ronda los 17 mil pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio vigente al momento del pago.

Además, las autoridades estadounidenses precisaron que el pago del servicio premium no será reembolsable, incluso si la visa es rechazada. Tampoco habrá devolución en algunos casos relacionados con cancelaciones o inasistencias a la entrevista programada.

¿Cuándo se podrá tramitar la visa exprés?

El programa piloto comenzará a operar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026.

Durante ese periodo, las personas que decidan contratar esta modalidad podrán obtener una cita para entrevista en un plazo máximo de 10 días hábiles después de completar el pago correspondiente.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha informado qué consulados y embajadas en México ofrecerán este servicio. La dependencia indicó que esa información será publicada antes de la entrada en vigor del programa, por lo que recomienda mantenerse atento a los canales oficiales del Servicio de Visas de Estados Unidos.

¿Qué tipos de visa pueden acceder al trámite exprés?

En esta primera etapa, el beneficio estará disponible únicamente para quienes tramiten una visa B1/B2, destinada a viajes temporales por motivos turísticos o de negocios.

Esto significa que otras categorías de visa, como las de estudiante, trabajo o intercambio, no forman parte de este programa piloto.

Las autoridades también enfatizaron que el servicio exprés únicamente reduce el tiempo de espera para conseguir una entrevista. La decisión final seguirá dependiendo de la evaluación del oficial consular, quien analizará cada expediente bajo los mismos criterios que se aplican actualmente.