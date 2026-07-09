OFICIAL: La única forma en la que podrás entrar a Estados Unidos si ya venció tu pasaporte vinculado a la visa americana

¿Estás haciendo las maletas para viajar a Estados Unidos y, de pronto, descubriste que tu pasaporte ya venció? Es una situación más común de lo que parece y que suele generar una duda inmediata: ¿también tendré que sacar una nueva visa americana?

La respuesta depende de un detalle que puede ahorrarte tiempo, dinero y un trámite innecesario.

Si tu visa americana sigue vigente, pero está adherida a un pasaporte mexicano que ya perdió validez, no necesitas renovar la visa. Lo que sí será indispensable es tramitar un nuevo pasaporte y viajar con ambos documentos.

Así podrás ingresar a Estados Unidos si tu visa está en un pasaporte vencido

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, una visa vigente continúa siendo válida aunque el pasaporte donde fue colocada ya haya expirado.

Para poder ingresar a Estados Unidos deberás presentar:



Tu nuevo pasaporte mexicano vigente.

Tu pasaporte anterior, aunque esté vencido, siempre que contenga la visa vigente y en buen estado.

Existe una condición importante: ambos pasaportes deben haber sido emitidos por el mismo país.

Al llegar al control migratorio, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisará la visa que está en el pasaporte anterior y, si autoriza tu ingreso, colocará el sello de admisión en el pasaporte vigente con la anotación "VIOPP", que significa que la visa se encuentra en otro pasaporte.

Las autoridades también hacen una advertencia clara: no intentes despegar la visa del pasaporte vencido para colocarla en el nuevo. Si lo haces, la visa dejará de ser válida y podrías perder ese documento.

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🇺🇸🪪Estados Unidos suspende visas para 75 países ⁣ ⁣ La administración de Donald Trump acaba de lanzar una bomba diplomática: a partir del próximo miércoles, el procesamiento de visas se detiene indefinidamente para ciudadanos de 75 naciones. ⁣ ⁣ El Departamento de Estado ordenó una "revisión integral" de sus estándares de selección. No es solo una pausa, es un filtro extremo para evitar lo que llaman "carga pública" para el erario estadounidense. ⁣ Alejandro Villalvazo con la información en #HechosMeridiano

Hay una excepción para algunos viajeros mexicanos

Si cuentas con una visa tipo Tarjeta BCC (Border Crossing Card), que se entrega por separado del pasaporte mexicano, el procedimiento cambia.

En ese caso, puedes viajar únicamente con tu nuevo pasaporte vigente y tu tarjeta BCC, sin necesidad de presentar el pasaporte anterior.

¿Cuánto tiempo dura un pasaporte mexicano?

El pasaporte mexicano puede expedirse con vigencia de 3, 6 o 10 años, dependiendo de la modalidad que hayas elegido al momento de realizar el trámite.

La fecha exacta de vencimiento aparece en la primera hoja del documento. Una vez superada esa fecha, el pasaporte deja de ser válido y será necesario renovarlo para viajar al extranjero.

Además, aunque algunos destinos permiten ingresar con menor tiempo de vigencia, las autoridades recomiendan que el pasaporte tenga al menos seis meses de validez antes de emprender un viaje internacional, ya que muchos países solicitan ese requisito.

¿Cuánto tiempo dura la visa americana?

En la mayoría de los casos, la visa americana de turista B1/B2 tiene una vigencia de 10 años, aunque el periodo puede variar si así lo determina el oficial consular durante el proceso de aprobación.

Las fechas de expedición y vencimiento aparecen impresas en la propia visa bajo los apartados "Date of issue" y "Expires on".

Es importante recordar que esos 10 años únicamente indican el tiempo durante el cual puedes utilizar la visa para solicitar el ingreso a Estados Unidos. No significan que puedas permanecer una década en territorio estadounidense.

Cada vez que cruces la frontera, será un oficial de CBP quien determine cuánto tiempo puedes permanecer legalmente en el país, de acuerdo con el motivo de tu viaje y las condiciones de tu ingreso.