¿Papel azul, verde o rosa? Estos son sus significados y así podría afectar al obtener la visa americana

Quienes solicitan una visa americana para viajar a Estados Unidos suelen concentrar toda su atención en la entrevista consular, ya que es uno de los momentos decisivos del proceso. Sin embargo, al finalizar la cita, muchas personas salen con una hoja de color en las manos y no siempre saben qué significa ni qué sigue en su trámite.

Aunque recibir uno de estos documentos puede generar incertidumbre, el color de la hoja no siempre representa una negativa definitiva. En varios casos, únicamente indica que el proceso continuará con una revisión adicional o que el solicitante deberá presentar documentación complementaria antes de que las autoridades emitan una resolución.

¿Papelito azul o verde? Esto significa cada color de la visa americana

El documento que entrega el oficial consular depende de la situación particular de cada solicitante y de las políticas aplicadas en el país donde se realizó la entrevista.

En algunos consulados, una hoja blanca suele indicar que la solicitud fue aprobada y que el pasaporte permanecerá bajo resguardo de la autoridad para colocar la visa antes de ser devuelto al titular.

En cambio, una hoja azul generalmente significa que el expediente requiere información adicional. Esto no implica que la visa haya sido rechazada. Lo más común es que el consulado solicite documentos que respalden la información proporcionada durante la entrevista, como constancias laborales, comprobantes de estudios, estados de cuenta bancarios o documentos relacionados con propiedades. Una vez entregados, la autoridad retomará el análisis del caso.

Por otra parte, la hoja amarilla suele utilizarse cuando la solicitud entra en un proceso de revisión administrativa. En estas circunstancias, el oficial consular necesita más tiempo para verificar la información presentada antes de emitir una decisión definitiva. El solicitante deberá esperar a que el consulado lo contacte para conocer el resultado o, en algunos casos, para acudir nuevamente a una entrevista.

La hoja rosada, en tanto, puede reflejar que el funcionario detectó inconsistencias entre las respuestas del solicitante y la documentación presentada, o que existen dudas sobre el verdadero propósito del viaje. En estos casos, el documento contiene instrucciones específicas sobre los pasos que deberán seguirse para continuar con el procedimiento.

¿Qué documentos llevar a la cita de la visa americana?

Por ello, es recomendable acudir con todos los documentos que puedan respaldar la información proporcionada, incluyendo comprobantes de ingresos, constancias de empleo, documentos escolares o cualquier otro que demuestre arraigo en el país de residencia.

También es importante responder únicamente lo que se pregunta, hablar con claridad, mantener una actitud respetuosa y evitar ofrecer información falsa o documentos alterados, ya que cualquier inconsistencia puede afectar el resultado del trámite.