La playa cerca de CDMX con liberación de tortugas de septiembre a noviembre y las fechas estimadas para 2026
Si uno de tus planes o sueños es la liberación de tortugas, este plan es perfecto. Conoce cuál es la playa donde puede hacer este bello acto cerca de la CDMX.
¿Te gustaría vivir la experiencia de presenciar la liberación de tortugas marinas recién nacidas cerca de la CDMX? En la playa de Tecolutla, Veracruz, se dieron a conocer varias fechas en las que existe una mayor probabilidad de coincidir con el nacimiento y liberación de tortugas marinas.
Fechas para liberación de tortugas
Las fechas abarcan de septiembre a noviembre y están sujetas a cambios debido a las condiciones naturales. Conoce cuáles son las fechas en las que puedes hacer esta actividad.
- Miércoles 7 de octubre
- Viernes 9 de octubre
- Sábado 10 de octubre
- Domingo 11 de octubre
- Lunes 12 de octubre
- Martes 13 de octubre
- Miércoles 14 de octubre
- Viernes 16 de octubre
- Sábado 17 de octubre
- Domingo 18 de octubre
- Lunes 19 de octubre
- Jueves 22 de octubre
- Viernes 23 de octubre
- Sábado 24 de octubre
- Domingo 25 de octubre
- Lunes 26 de octubre
- Jueves 29 de octubre
- Viernes 30 de octubre
- Sábado 31 de octubre
- Domingo 1 de noviembre
- Lunes 2 de noviembre
- Martes 3 de noviembre
- Viernes 6 de noviembre
- Sábado 7 de noviembre
- Domingo 8 de noviembre
Durante una liberación, es importante seguir las indicaciones del personal encargado y evitar tocar o manipular a las tortugas, utilizar flash o generar ruido excesivo.
La recomendación es observar el proceso a distancia y permitir que las crías lleguen al mar por sus propios medios.
¿Las tortugas nacerán exactamente en esas fechas?
No existe una sola temporada para todas las tortugas marinas: depende de la especie y de la zona del país. La temporada de anidación se concentra principalmente en marzo y noviembre; algunas anidan fuera de ese periodo.
La liberación de tortugas marinas es una de las acciones que se realizan para contribuir a la conservación de estas especies.
Después de permanecer bajo cuidados durante sus primeras etapas de vida, las crías son trasladadas a zonas de playa para iniciar su recorrido hacia el mar.
Este proceso busca favorecer la supervivencia de las tortugas y generar conciencia sobre la importancia de proteger sus hábitats.
Las playas donde habitan enfrentan diferentes amenazas, por lo que conservar estos espacios resulta fundamental para el ciclo de vida de las especies.