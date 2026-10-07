La playa cerca de CDMX con liberación de tortugas de septiembre a noviembre y las fechas estimadas para 2026

¿Te gustaría vivir la experiencia de presenciar la liberación de tortugas marinas recién nacidas cerca de la CDMX? En la playa de Tecolutla, Veracruz, se dieron a conocer varias fechas en las que existe una mayor probabilidad de coincidir con el nacimiento y liberación de tortugas marinas.

Fechas para liberación de tortugas

Las fechas abarcan de septiembre a noviembre y están sujetas a cambios debido a las condiciones naturales. Conoce cuáles son las fechas en las que puedes hacer esta actividad.



Miércoles 7 de octubre

Viernes 9 de octubre

Sábado 10 de octubre

Domingo 11 de octubre

Lunes 12 de octubre

Martes 13 de octubre

Miércoles 14 de octubre

Viernes 16 de octubre

Sábado 17 de octubre

Domingo 18 de octubre

Lunes 19 de octubre

Jueves 22 de octubre

Viernes 23 de octubre

Sábado 24 de octubre

Domingo 25 de octubre

Lunes 26 de octubre

Jueves 29 de octubre

Viernes 30 de octubre

Sábado 31 de octubre

Domingo 1 de noviembre

Lunes 2 de noviembre

Martes 3 de noviembre

Viernes 6 de noviembre

Sábado 7 de noviembre

Domingo 8 de noviembre

Durante una liberación, es importante seguir las indicaciones del personal encargado y evitar tocar o manipular a las tortugas, utilizar flash o generar ruido excesivo.

La recomendación es observar el proceso a distancia y permitir que las crías lleguen al mar por sus propios medios.

¿Las tortugas nacerán exactamente en esas fechas?

No existe una sola temporada para todas las tortugas marinas: depende de la especie y de la zona del país. La temporada de anidación se concentra principalmente en marzo y noviembre; algunas anidan fuera de ese periodo.

La liberación de tortugas marinas es una de las acciones que se realizan para contribuir a la conservación de estas especies.

Después de permanecer bajo cuidados durante sus primeras etapas de vida, las crías son trasladadas a zonas de playa para iniciar su recorrido hacia el mar.

Este proceso busca favorecer la supervivencia de las tortugas y generar conciencia sobre la importancia de proteger sus hábitats.

Las playas donde habitan enfrentan diferentes amenazas, por lo que conservar estos espacios resulta fundamental para el ciclo de vida de las especies.