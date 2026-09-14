Notas
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VIDEO | Con sonrisas y silencio: Así responde la secretaria de Salud de Veracruz tras denuncias de desabasto en hospitales
Médicos de Veracruz protestan por desabasto en el IMSS-Bienestar. La titular de la Secretaría de Salud evita dar respuestas sobre la falta de insumos.
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Encuentran sin vida en Puebla a Gerardo Ávalos García, maestro de CBTIS originario de Veracruz
Hallan sin vida al profesor Gerardo Ávalos García, docente del CBTis 78 de Poza Rica, en la autopista México-Tuxpan. Revisa los detalles del caso.
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Anuncian apagón HOY: Regiones afectadas y horarios
El apagón masivo en México podría dejar sin luz a las y los ciudadanos por más de 7 horas; te compartimos las regiones afectadas para este lunes.
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Desaparece estudiante de la Universidad Veracruzana: buscan a Daniela Sánchez Delgado
Daniela Sánchez Delgado, de 17 años, es estudiante de Licenciatura en Administración Turística en la Universidad Veracruzana; Fiscalía investiga el caso.
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Muerte de diputado de Morena hallado en Veracruz apunta a suicidio: FGR
Zenyazen Roberto Escobar García, diputado de Morena, fue encontrado sin vida dentro de un automóvil en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.
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Lleva un mes con el brazo fracturado y no lo operan por falta de insumos en el IMSS-Bienestar de Veracruz: Paciente denuncia en Hechos Meridiano
La falta de insumos volvió a perjudicar a un paciente en IMSS-Bienestar de Veracruz que requiere atención de urgencia; a través del WhatsApp de Hechos Meridiano, la mamá de Víctor Regules compartió la historia de su hijo.